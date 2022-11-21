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Hepsi mesanesinden çıktı. Doktorları bile şaşırttı 

Çanakkale'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Hayrettin Gültekin'in (30) mesanesinden, toplam ağırlığı 550 gram olan 20 taş, operasyonla çıkartıldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:40
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Hepsi mesanesinden çıktı doktorları bile şaşırttı: Toplam 550 gram ağırlığında...

Hepsi mesanesinden çıktı. Doktorları bile şaşırttı 
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Hayrettin Gültekin, idrar yanması ve karın ağrısı şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler sonucunda Gültekin'in mesanesinde en küçüğü 3-5 santimetre ebatlarında, 20 taş tespit edildi.

Operasyonla çıkarılan taşlar sonrası Gültekin, sağlığına kavuştu.

'BU ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Hayrettin Bey'i hemen ameliyata aldık. Kendisi daha önce de bir bağırsak ameliyatı geçirdiği için karın bölgesi yapışıktı. Bizler de 2 santimlik bir kesiden buradaki 20 taşı çıkardık. Hastamız ameliyatının 3'üncü gününde. Bugün de kendisini taburcu ediyoruz. Bugüne kadar burada çıkarttığımız en büyük taşlar, bunlardı. Tarttığımızda 550 gram geldiğini gördük. Çapı ise 9 santim ebadındaydı. Dünya literatürüne baktığımızda, bu boyutlarda taşlara pek rastlanmıyor. Bu ender görülen bir durum. Hayrettin Bey sağlığına kavuştu. Normal bireyler gibi idrarını rahat bir şekilde yapabilecek" dedi.

Hayrettin Gültekin ise "Hastaneye geldiğimde büyük sıkıntılarım vardı. Ameliyattan sonra çıkartılan taşları görünce çok şaşırdım. Böyle bir durum beklemiyordum" diye konuştu. (AA)

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