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Hepsi tek tek yakalandı

Aydın’da görev yapan yunus ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmalar ile suçlulara göz açtırmazken, 22 aranan şahsı da yakaladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:35
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Hepsi tek tek yakalandı

Hepsi tek tek yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yunus ekipleri de son günlerde yaptığı çalışmalarda aralarında 10 yıl ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8’i ilamatlı toplam 22 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalar sonucunda ayrıca 1 şahıstan 67 gram kristal, 3 şahıstan 29 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 12 şahıstan değişik miktarlarda narkotik madde, 3 adet ruhsatsız silah yakalanmış, 2 adet otomatik tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 287 adet taşınabilir tarihi eser niteliği bulunan obje ele geçirildi.

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