Hepsiburada’nın patronu banka alıyor! Türkiye'deki faaliyetleri yönetecek

Kazakistan'ın en büyük e-ticaret grubu Kaspi.kz’in Rabobank'ın Türkiye faaliyetlerini satın almak için anlaşma imzaladığı duyurdu.

Kaspi.kz’dan yapılan açıklamada, Rabobank AŞ'nin hisselerini satın almak için Hollanda merkezli Rabobank Group ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, satın almanın, finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, düzenleyici kurum onayına tabi olduğu söylendi.

HEPSİBURADA'NIN HAKİM HİSSEDARI OLMUŞTU

Kaspi.kz, geçen yıl Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devralarak şirketin hakim hissedarı olmuştu.