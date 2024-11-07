Hepsi’nin solisti Gülçin Ergül eleştirilere ateş püskürdü: Acımasız yorumlarınız bir gün sizi de vurur

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden olan Gülçin Ergül, geceye ait bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Ergül'ün, performansından çok son hali konuşuldu.

BENDE YILLARCA İNCEYDİM

Ünlü şarkıcı kendisine gelen eleştirilere sitemde bulundu.

Gülçin Ergül, "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat. Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNİ KAZADA KAYBETTİ

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazasında yaralanmış, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcının sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu araç bariyerlere savruldu.

Meydana gelen kazada ünlü şarkıcının sevgilisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı Gülçin Ergül ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ünlü ismin sevgilisinin cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Tedavisi devam ettiği için ünlü şarkıcı cenazeye katılamadı.

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

2005 yılında Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile Hepsi'yi kurdu. Yaklaşık dört yıl boyunca bu grubun parçası olan ünlü şarkıcı Kral TV Ödülleri, Powertürk Ödülleri ve İstanbul FM Ödülleri'nde en iyi grup ödülünü aldı.

Ergül, 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli dizilerde yer aldı.

2011 yılında Bravo albümünü çıkardıktan sonra 2015'te de Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü.