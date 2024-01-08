Her 10 kadından 1'i o sorunu yaşıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar adet ağrıların erken tanı konulmadığında kronikleşebileceğinin altını çizdi, açıklamalarda bulundu. Attar şunları söyledi:

“ Rahim, yumurtalıklar, vajina, anüs, kalın bağırsakların alt kısımları, mesane ve alt idrar yollarının bulunduğu ve pelvik bölgede yaşanan ağrıları dikkatli takip etmek gerekir. Her 10 kadından 1’i bununla mücadele etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Erkut Attar, bazı adet ağrılarının 6 aydan fazla sürdüğüne dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu:

“ Basit adet ağrıları göründüğünden daha ciddiye alınmaladır, aksi takdirde ileriki yıllarda kısırlık sorunu ortaya çıkabilir. Ağrıların farklı nedenleri vardır. Depresyon, anksiyete, stres de bunlardan biridir.”

AĞRILARIN NEDENİ ÇİKOLATA KİSTİ Mİ?

Prof. Dr. Attar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Pelvik ağrının yüzde 70’inin sebebi çikolata kisti olarak bilinen endometriozis. Adet ağrısını 6 ay boyunca sürekli çeken kadında kronik pelvik ağrı olur. Ayrıca huzursuz bağırsak ya da ağrılı mesane sendromu da bu ağrıların nedenlerinden olabilir.”

ADET AĞRILARI KADER Mİ?

Halk arasındaki yanlış inanışa göre adet ağrılarırın kaderden kaynaklandığı bilgisi yanlış.

Prof. Dr. Attar, bu konuyla ilişkili olarak da şunları aktardı:

“ Adet ağrıları kader gibi görülüyor, yaşantıyı etkiliyor. Oysa ağrıların arkasında daha ciddi hastalıklar olabilir. Endometriozis tedavi edilmezse kısırlık başta olmak üzere başta ciddi hastalıkları beraberinde getirir. Bu hastalıklar tedavi edilmediğinde ise kronikleşir. Böyle durumlar oluşunca da tedavi süresi artar ve değişik ilaçlar kullanmak zorunda kalınır.”

DHA