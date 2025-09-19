Her 10 kadından birini vuruyor! Uzmanlar uyardı

Polikistik over sendromu (PCOS), kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen yaygın bir hormonal dengesizlik olarak bilim dünyasında uzun yıllardır dikkat çekti. Bu sendrom, yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşumu, düzensiz adet döngüleri ve aşırı androjen (erkeklik hormonu) üretimiyle karakterize oldu; ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, PCOS'un sadece üreme sağlığını değil, kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi metabolik sorunları da tetiklediğini gösterdi.

Yayınlanan Uluslararası PCOS Kılavuzu, sendromun küresel prevalansının yüzde 6-13 arasında seyrettiğini vurgularken, ABD'de yapılan bir popülasyon tabanlı çalışmada bu oran yüzde 5,2 olarak kaydedildi. Bu veriler, her 10 kadından birinin bu sessiz tehditle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu ve uzmanlar, teşhis gecikmelerini önlemek için farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

PCOS'un kökeni, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimine dayandı; araştırmalar, insülin direncinin sendromun yüzde 70'ine yakın vakasında rol oynadığını belirledi. Rotterdam kriterlerine göre teşhis edilen vakalarda, hiperandrojenizm, oligo-anovülasyon ve polikistik over morfolojisi en belirgin bulgular olarak saptandı.

Archives of Gynecology and Obstetrics dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, PCOS'un kıtalara göre prevalansını inceledi ve Avrupa'da ortalama 276,4 vaka/100.000 kadın oranını raporladı; bu oran, Asya ve Afrika'da daha düşük görünse de, obezite salgınıyla birlikte yükselme eğilimi gösterdi.

Mayo Clinic'ten Endokrinolog Dr. Yogish C. Kudva, "PCOS, kadınların yaşam kalitesini derinden etkileyen bir durum; erken müdahale, infertilite riskini yüzde 50'ye varan oranda düşürebilir" diye belirtti ve hormonal dengesizliğin uzun vadeli kardiyovasküler komplikasyonlara yol açtığını vurguladı.

Son bilimsel çalışmalar, PCOS'un metabolik boyutunu daha da aydınlattı. Uluslararası PCOS Kılavuzu'nun güncellenmiş versiyonunda, Monash Üniversitesi'nden Prof. Helena Teede ve ekibi, 1 milyondan fazla kadını kapsayan 20 çalışmanın meta-analizini sundu. Bu analiz, PCOS'lu kadınlarda kardiyovasküler hastalık riskinin iki kat arttığını ve insülin direncinin tip 2 diyabet gelişimini hızlandırdığını kanıtladı.

Pennsylvania Üniversitesi'nden Üreme Endokrinolojisti Prof. Anuja Dokras ise, "Sendrom, sadece adet düzensizliğiyle sınırlı kalmadı; obezite ve hiperandrojenizm kombinasyonu, karaciğer yağlanması gibi ek sorunları tetikledi" ifadesini kullandı ve Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir çalışmada, PCOS'lu kadınların erken menopoz riskinin yüzde 30 daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu bulgular, sendromun multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini ortaya koydu; diyet, egzersiz ve ilaç tedavilerinin kombinasyonu, semptomları yönetmede etkili sonuçlar verdi.

Uzmanlar, PCOS'un teşhis ve yönetiminde yeni paradigmaların geliştirilmesini savundu.

Cleveland Clinic'ten Jinekolog Dr. Marcie Feinman, "Genetik ve epigenetik faktörler, PCOS'un temelini oluşturdu; ancak yaşam tarzı müdahaleleri, androjen seviyelerini normalize ederek infertiliteyi önleyebildi" şeklinde konuştu ve 2024'te Nature Communications'ta yer alan bir preklinik çalışmaya atıfta bulunarak, GLP-1 reseptör agonistlerinin metabolik iyileşme sağladığını ekledi.

Benzer şekilde, Cedars-Sinai Tıbbi Merkezi'nden Dr. Jessica Chan, "PCOS'lu kadınların yumurta rezervleri genellikle daha fazlaydı, bu da fertilite tedavilerinde avantaj sağladı; ancak gecikmiş teşhis, psikososyal yükü artırdı" dedi ve sendromun aile öyküsüyle bağlantısını vurguladı.

2025'e gelindiğinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) PCOS'u üreme çağındaki kadınlar için öncelikli bir halk sağlığı sorunu olarak tanımladı ve prevalansın yüzde 6-13 aralığında olduğunu doğruladı; bu oran, tip 2 diyabet öyküsü olan ailelerde daha da yükseldi. Frontiers in Endocrinology'de 2024'te yayımlanan bir derleme, ergenlik dönemindeki PCOS vakalarının yüzde 3-11 arasında olduğunu ve erken tedavinin uzun vadeli komplikasyonları engelleyebileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu sendromun ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ederek, düzenli tarama ve kişiselleştirilmiş tedavilerin kadın sağlığını koruma yolunda kritik rol oynadığını belirtti.