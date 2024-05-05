Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı

HER 10 POLİSTEN 3'Ü İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Emniyet personeline sorulan "Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü" sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,8"i 'hayır' cevabını verirken, katılımcıların yüzde 35,2’si intihar etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Araştırma sonuçlarına göre, Emniyet Teşkilatı personelinin intiharların temel sebebi olarak ilk sırada yüzde 99 oran ile “mobbing (bezdiri, amir baskısı)”, ikinci sırada ise yüzde 98,5 ile “çalışma saatleri ve görev stresi” olduğu ortaya çıktı.