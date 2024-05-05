Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı

Anketin sonuç kısmında ise sırasıyla şu tespitlere yer verildi:
“- Emniyet Teşkilatı personelinin büyük bölümü, ekonomik olarak zor şartlarda çalışıyor.
- Emniyet Teşkilatı personeli çalıştığı kurumdan memnuniyet oranı çok düşük.
- Görev esnasında karşılaşılan en büyük sorun uzun ve düzensiz mesai saatleri.
- Mobbing, görev esnasında karşılaşılan en büyük stres kaynağı.
- İntihar vakaları çok yüksek oranda emniyet teşkilatı personeli etkiliyor.
- Her 4 personelden 3’ü tanıdığı bir personelin intihar haberini aldı.
- Her 10 personelden 3’ü intihar fikrini aklından geçirmiştir.
- Her 10 personelden 7’si istifa etmeyi düşünüyor.