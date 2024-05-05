Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı

Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı
Kaynak: ANKA
Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan bir araştırma, her 10 polisten 3'ü intihar etmeyi düşündüğünü ortaya çıkardı.
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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 1

Emniyet Teşkilatı Sendikası, Emniyet Teşkilatı’ndaki intiharlar ve yaşanan sorunlar üzerine anket çalışması gerçekleştirdi. 15 bin 375 emniyet mensubunun katıldığı ankete göre, "Emniyet teşkilatı personeli olmaktan memnun musunuz" sorusuna ankete katılan emniyet mensuplarının yüzde 23 ‘hiç memnun değilim’ cevabını verirken, yüzde 50,3 ‘memnun değilim’, yüzde 3,9 ‘memnunum’, yüzde 7,1 ise ‘çok memnunum’ yanıtını verdi. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 15,7 oldu.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 2

HER 10 POLİSTEN 3'Ü İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Emniyet personeline sorulan "Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü" sorusuna ise katılımcıların yüzde 64,8"i 'hayır' cevabını verirken, katılımcıların yüzde 35,2’si intihar etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Araştırma sonuçlarına göre, Emniyet Teşkilatı personelinin intiharların temel sebebi olarak ilk sırada yüzde 99 oran ile “mobbing (bezdiri, amir baskısı)”, ikinci sırada ise yüzde 98,5 ile “çalışma saatleri ve görev stresi” olduğu ortaya çıktı.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 3

Ankette emniyet personelinin yüzde 74'ünün intiharlardan doğrudan etkilendiği, yüzde 72'sinin ise ekonomik sorunlar çektiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya katılım gösteren Emniyet Teşkilatı personelinin yüzde 76,8'i, başka bir meslek seçme şansı olduğu takdirde istifa edeceğini vurgularken, 'Hayır istifa etmem' diyenlerin oranı yüzde 13,8’de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 9,5 oldu.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 4

HER 10 POLİSTEN 1'İ ÇÖZÜM OLARAK TARİKAT VE CEMAATLERİ GÖRÜYOR

"Teşkilatta mesleki bir sorun yaşadığınızda nereye müracaat edersiniz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52.20'si “Sosyal medyada etkin kişiler yada sayfalarla paylaşırım” yanıtını verirken, yüzde 12'si “Nüfuzlu ve etkili kişilere” başvurduğunu, yüzde 11,20'si “Tarikat veya cemaatlere” başvurduğunu, yüzde 7,20'si “Siyasi partilere veya siyasilere”, yüzde 4,30'u “Amir veya yöneticilere”, yüzde 3,2'si “Adalet ve yargı makamlarına” başvuracağını edeceği cevabını verdi. “Hiçbir başvuru yapmam” diyenlerin oranı yüzde 9,5’te kaldı.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 5

10 EMNİYET PERSONELİNDEN 6'SI BAKAN YERLİKAYA'YA GÜVENİYOR

"Sorunların çözümü, Emniyet Teşkilatı’nın kronikleşen konularına çözüm bulma noktasında mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan umutlu musunuz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 56,1'i ‘umutlu’ olduğunu, yüzde 43,9’u ise ‘umutsuz’ olduğunu ifade etti.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 6

Anketin sonuç kısmında ise sırasıyla şu tespitlere yer verildi:

“- Emniyet Teşkilatı personelinin büyük bölümü, ekonomik olarak zor şartlarda çalışıyor.

- Emniyet Teşkilatı personeli çalıştığı kurumdan memnuniyet oranı çok düşük.

- Görev esnasında karşılaşılan en büyük sorun uzun ve düzensiz mesai saatleri.

- Mobbing, görev esnasında karşılaşılan en büyük stres kaynağı.

- İntihar vakaları çok yüksek oranda emniyet teşkilatı personeli etkiliyor.

- Her 4 personelden 3’ü tanıdığı bir personelin intihar haberini aldı.

- Her 10 personelden 3’ü intihar fikrini aklından geçirmiştir.

- Her 10 personelden 7’si istifa etmeyi düşünüyor.

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Her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü ortaya çıktı 7

- Her 10 personelden 8’i başka bir meslek seçme fırsatları olsa istifa etmeyi düşünüyor.

- Her 10 personelden 8’i mesleklerini başkalrına tavsiye etmiyor.

- Mobbing, emniyet teşkilatı personeli arasında intiharlarının temel nedenini olarak görülüyor.

- Her 10 personelden 2’si psikolojik değerlendirmelerde gerçekçi cevaplar veriyor.

- Emniyet Teşkilatı personelin büyük bölümü bir sorun yaşadığında sosyal medyayı tercih ediyor.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya 10 personelden 6’sı güven besliyor.

- Emniyet Teşkilatı personeli sorunlarının çözümü olarak sendika hakkını görüyor.

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