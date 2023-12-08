Her 160 kişiden yalnızca 1’i spor salonuna gidiyor

Kadınlara özel spor imkânı sağlayan ilk marka olduklarının altını çizen b-fit Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Topal, “Bu bizi diğer kurumlardan pozitif ayrıştıran önemli bir fark. Kadın istihdamında da önemli bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Yeni yılda hedefimiz franchise sayılarımızı yüzde 45-50 oranında büyütmek ve genişletmek olacak.

Bedenen, ruhen ve zihnen daha güçlü kadınlar için yeni projeler üretmeye, ekonomik özgürlüğünü eline alan kadın sayısını artırmak için destek yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

b-fit 2024’te Franchise Sayısını yüzde 45-50 Artıracak

Türkiye’nin bilinçli şekilde spor yaparak sağlıklı hayat tarzını benimseyen Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelere nazaran hâlâ geri sıralarda olduğunu da sözlerine ekleyen Topal, “Ancak toplumumuzda da sağlıklı yaşam ile sporu birleştiren geniş kitleler ve artan bir bilinç söz konusu. Dolayısıyla sektörel olarak pazarın daha da genişleyeceğini ve büyük şehirlerde kısıtlı kalmayıp daha küçük şehirlerde de talebin artacağını, aletli sporlara ilginin artacağını düşünüyoruz.

Türkiye’de yalnızca 500-600 bin civarında spor salonu üyesi var. Yani, yalnızca her 160 kişiden 1’i spor salonuna gidiyor. Bu dünyaya göre düşük bir seviye. Mesela, Amerika’da her 6 kişiden 1’inin spor salonu üyeliği var. 368 milyon dolarlık pazarda salon başına düşen üye sayısı 277 olurken, bu rakam gelişmiş ülkelerde 600’ün üzerinde.

Tüm verilerin yanında toplumda; bireysel ve grup sporlarına her geçen gün artan bir talep olduğunu görüyoruz. Amacımız spora olan ilgi ve merakın artmasına katkıda bulunmak, sağlıklı hayat tarzını seçen kişi sayısını artırmak.” şeklinde konuştu.