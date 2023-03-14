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Her 4 çalışandan birinde görülen hastalık hangisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, çalışırken omuz bölgesindeki yanlış duruşların uzun dönemde kaslarda yırtığa neden olabildiğini belirterek uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:20
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Her 4 çalışandan birinde görülüyor

Her 4 çalışandan birinde görülen hastalık hangisi
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Özellikle uzun saatler masa başı çalışanlarda veya uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirenlerde sık rastlanan omuz ağrıları, kısa bir süre öncesine dek çoğunlukla ‘fibromiyalji’ ya da ‘miyofasyal ağrı’ gibi teşhislerle tedaviye edilmeye çalışılıyordu. Ancak, yaşam kalitesini oldukça düşüren bu inatçı ağrıların yeni bir nedeni son dönemde dikkat çekmeye başladı. Bu şikayetin temelinde ise duruş bozukluğu yatıyor. Masa başı çalışanlarda omuzlarda sinir sıkışması görülebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli “Uzun süre öne eğik durulduğunda ya da kol ileriye doğru uzatılarak çalışıldığında kürek kemiği öne doğru daha fazla açılanır. Bu durum da kürek kemiğini çevreleyen bazı kasların çok bazılarının ise az çalışmasına neden olur. Sağlıklı bir omuz hareketi için bu kasların uyumlu çalışması esastır. Uyum bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği olumsuz etkilenir ve çevreleyen kaslarda ağrıya neden olur” diye konuştu.

Kürek kemiğinin uzun saatler boyu eğik konumda kalmasının, bu kemiğe yakın komşuluk gösteren sinirlerde de devamlı gerilmeye ve omuz arkasında kronik ağrıya neden olabildiğini vurgulayan Gereli “Dahası bu durum omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa yol açabilmektedir” uyarısı yaptı.

DÜNYADA YENİ ANLAŞILAN BİR DURUM

Omuz çevresi kaslarının uyumsuz çalışması ve eşlik eden sinir sıkışmaları omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa neden olabilirken, bu iki sorun arasındaki ilişkinin dünyada henüz yeni yeni anlaşılmaya başladığını belirten Doç. Gereli, bilgisayar başında çalışan insan sayısı arttıkça eskiden genellikle 50 yaş üzerinde gördükleri omuz bölgesi kas yırtıklarını artık 30-40 yaş aralığında görmeye başladıklarını belirterek, “Bu konu ile ilgili hem epidemiyolojik hem de deneysel çalışmalar sürüyor . Sonuçlarını yakın dönemde paylaşacağız” dedi.

DİK DURMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN

Arel Gereli, önlemler arasında özellikle duruşa dikkat etmenin başı çektiğini belirterek, omuzları geriye alarak dik durmanın önemini pek çok kişinin bilmesine rağmen günlük iş yoğunluğu ve stresi arasında buna özen gösterilmediğini, masa başında omuz ağrılarını artıracak şekilde durulabildiğini söylüyor.

GEÇMEYEN AĞRI VARSA…

Geçmeyen ağrı durumunda, sinir çevresine yapılan enjeksiyonlar ile hem ağrı kontrolü hem de teşhisin doğrulanması mümkün. Dirençli vakalarda omuz içinden kapalı yöntemle sıkışan siniri rahatlatabildiklerini belirten Doç. Gereli, omuz kaslarında yırtık varsa aynı seansta tamiri de gerçekleştirerek tedavi ettiklerini söylüyor. Günümüzde her dört çalışandan birinde görülen omuz ağrısı şikayetlerinin, tedavi edilmediğinde orta ve ileri dönemde omuzda kas yırtığı gibi sorunlara neden olabildiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Uzun saatler öne eğilerek çalışmaktan kaçınmalı ve omuzları geriye alarak dik duracak şekilde çevremizi düzenlemeliyiz. Bu durumun kas yırtığına ilerlememesi için omuzları zorlayan hareketlerden kaçınmalı, özellikle gece devam eden omuz ağrısında mutlaka ileri tetkik yaptırmalıyız”

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