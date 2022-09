Her 5 kişiden 2’si öğünler arası atıştırıyor, peki bu zararlı mı?

Atıştırmalık ürünler, birçok ülkede tüketicilerin beslenme alışkanlıklarının bir parçası.

YouGov verilerine göre küresel çapta 5 tüketiciden ikisi öğünler arasında atıştırıyor. Sağlıklı atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Öte yandan aynı araştırmada, her 5 tüketiciden ikisinin yani yüzde 45’inin, öğünler arasında atıştırdığı gözlemleniyor.

Euromonitor ise dünyada hayvansal ürün tüketimini sınırlamaya çalışan insanların sayısının 2021’de arttığına, sürdürülebilir, sağlıklı ve bitki bazlı beslenme trendinin yaygınlaştığına işaret ediyor. Tüketicilerin yaklaşık yarısının atıştırmalık için kuruyemişlere ve kurutulmuş meyvelere yöneldiği düşünüldüğünde, bu doğrulanıyor.

Bu trendin sağlıklı atıştırmalık pazarının büyüme hızını etkilediğini vurgulayan sağlıklı atıştırmalık üreticisi Rawsome'ın Kurucusu Semra İnce, “Global olarak 85,6 milyar dolarlık bir hacimle kapatan sağlıklı atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Tüketiciler rafine şekerden, katkı maddelerinden, doymamış yağlardan uzaklaşarak sağlıklı ürünler atıştırmak istiyor. Biz de bu doğru beslenme anlayışına inanıyor ve ısıl işlem görmemiş, yüzde 100 doğal, katkı ve koruyucu madde içermeyen, şeker ilavesiz, vegan ve glütensiz ürünlerimizi 2017’den bu yana 7 ülkeye ihraç ediyoruz” diye konuştu.



“ATIŞTIRMALIKLARDAN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR”



Tüketicilerin kişisel sağlık ve esenliklerine yönelik yaklaşımlarının zaman içinde değiştiğine ve artık daha çok insanın sağlıklı olmaya odaklandığına dikkat çeken Semra İnce, şunları söyledi:



“Sanılanın aksine sağlıklı yaşamak için atıştırmalıklardan vazgeçmek gerekmiyor. Beslenmenin giderek zorlaştığı bu dönemde adını telaffuz etmekte zorlandığımız katkı maddelerini içeren ürünlerden uzaklaşarak doğaya yönelmek, çiğ gıdaların şifasını keşfetmek, katkısız, şeker ilavesiz atıştırmalıkları tercih etmek yetiyor. Rawsome olarak 2016'dan bu yana İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) sertifikasıyla üretimlerine devam eden tesisimizden çıkan ve 8 çeşit kuruyemiş ve meyve barı, 8 çeşit fonksiyonel bar, 4 çeşit granola ve müsli, 3 çeşit dolgulu meyve ve yemiş topu zengin ürün yelpazemizle tercihini sağlıklı atıştırmalıklardan yana kullanan tüketicilere hitap ediyoruz. Lezzetini elma, hurma, vişne, kakao, badem, ceviz, kayısı, fındık, çekirdekler, tohumlar ve Hindistan cevizi gibi yüzde 100 doğal lezzetlerden alan ürünlerimiz, sağlıklı beslenmenin lüks olmadığını kanıtlıyor. Vegan, glütensiz ve şeker ilavesiz atıştırmalıklarımızla farklı beslenme tercih ve ihtiyaçlarını da kapsamayı başarıyoruz”



