Her 5 kişiden 4'ü borçlu. Ağla sevgili yurdum ağla...

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Haziran 2024 verilerine göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı 40 milyon 732 bine ulaştı. Bu, bir önceki aya göre 75 bin, geçen yıla göre ise 2 milyon 97 bin artışa işaret ediyor. Kişi başına düşen ortalama kredi borcu ise 80 bin 842 liraya yükseldi.

HAZİRANDAKİ BORÇLU SAYISI UÇTU

Kredi kartı borçlarındaki artış da dikkat çekici. Haziran 2024'te bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı aylık 86 bin, yıllık ise 2 milyon 555 bin kişi artarak 37 milyon 633 bine çıktı. Borç tutarı ise aylık yüzde 3.2, yıllık yüzde 92.4 artışla 1 trilyon 520 milyar liraya ulaştı. Bu durum, vatandaşların kredi kartlarına olan bağımlılığının giderek arttığını ortaya koydu.

Cumhuriyet'in haberine göre, kredili mevduat hesaplarının (ek hesap) kullanımında da bir artış söz konusu. Ancak bu artış, kredi kartı ve tüketici kredilerindeki yükseliş kadar belirgin değil.

EN FAZLA BİREYSEL KREDİ BAKİYESİ ARTAN ŞEHİRLER

Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesinin en fazla arttığı şehirler Konya, Bayburt, Şırnak ve Siirt oldu. Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi bakiyesi en yüksek olan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı. Ayrıca, bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı Haziran 2024 itibarıyla yüzde 2.2 seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 1.7 seviyesindeydi.