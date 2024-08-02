Her an sıkın dişinizi büyük gaz bulduk diyebilirler. Yeniden gaz bulmaya gidiyor. Durum vahim galiba ki demir aldırdılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Her an sıkın dişinizi büyük gaz bulduk diyebilirler. Yeniden gaz bulmaya gidiyor. Durum vahim galiba ki demir aldırdılar

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, hidrokarbon arama çalışmalarına katılarak İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Akdeniz'deki görevini yerine getiren Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamit Han, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara katılmak üzere saat 15.15 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'de 20 yıl çalışacağı bölgeye doğru hareket ederken havadan ve karadan anbean görüntülendi.

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7'NCİ NESİL

Türkiye'nin en yeni teknolojili derin deniz sondaj gemisi olan Abdülhamit Han, 2021 yılının Mayıs ayında Taşucu Limanı'na giriş yaptı. Akdeniz'de arama amaçlı kuyu sondajları gerçekleştiren 7'nci nesil sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası'nın geliştirilmesi, öte yandan Karadeniz'deki diğer lokasyonlarda arama kuyuları kazılması için Karadeniz mevkiisine doğru hareket etti.

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KULESİ SÖKÜLDÜ

Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin yükseklikleri nedeni ile geminin 112 metre olan kulesi, İzmir Aliağa'da söküldü.

Kulenin 56 metrelik kısmının sökülmesinden sonra Abdülhamit Han, İstanbul Boğazı'na girdi. İstanbul Boğazı'nda gemiye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gemide gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

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