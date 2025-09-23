Her dalı meyveden yıkılıyor kilosu 100 TL'den satılıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Bakım bile istemiyor

Samsun’un Çarşamba ilçesi Boyacalı Mahallesi’nde, fındık ve kiviye alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronya hasadı başladı. Ağaçların her dalı meyveden adeta yıkılırken, kilosu 100 TL'den satılıyor. Meyve her derde deva oluyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde kilosu 300-320 TL arasında alıcı bulan fındık ve 100-110 TL’den satılan kivinin yanında, Çarşamba’da aronya üreticileri ürünlerini 100 TL’den satışa çıkardı. Üreticiler, fiyatların ilerleyen dönemde artmasını beklediklerini ifade etti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Boyacalı Mahallesi’nde aronya hasadını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Hasadın zahmetli olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Fındığa alternatif olarak gördüğümüz kivinin yanında aronya ürünümüzde çiftçilerimiz öncelikli olarak pazar bulma konusunda büyük sıkıntı çekiyor. 1 ton kivi için birkaç kişi mesai harcarken, 1 ton aronya için yaklaşık 10-12 kişilik ekip çalışmak zorunda kalıyor. Üreticimiz fındığını söküp aronya ekti ama şu anda sıkıntı yaşıyor. Şu an sadece Akçaabat’ta bir üretim tesisi var, buraya da bir tesis lazım" dedi.

Boyacalı Mahallesi Muhtarı ve aronya üreticisi Muzaffer Aslan ise üç yıldır aronya ürettiklerini belirterek, "Hasat zamanı geçti ama satış noktası bulamadığımız için yeni toplamaya başladık. Geçen seneye göre ürünümüz bol ama fiyatından memnun değiliz. Nakliye dahil tüm masraflar bize ait. Kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Bakımı kolay olmasına rağmen satışı zor. Bu durumdan biraz sıkıntılıyız" diye konuştu.

Samsun ve çevre illerinde pazar sıkıntısı yaşayan üreticiler, bu yılki hasadı nakliye masraflarıyla birlikte Gümüşhane’ye göndereceklerini belirtti. Üreticiler, ilerleyen dönemde üretimin artmasıyla birlikte Çarşamba ve Bafra Ovalarında aronyanın daha fazla değer kazanmasını bekliyor.

Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre aronyanın bazı kanser türlerine, kalp-damar hastalıklarına, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyonlarına iyi geldiği açıklandı.

