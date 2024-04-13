Her dediği çıkan Naci Görür’den yeni uyarı: Rant kokusunu alınca üşüştüler felaket olur

Yerbilim uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Erken Uyarı Sistemi (EDİS) üzerinde çalışanlara bir uyarıda bulunarak, “Eğer herkesi bu sisteme dahil etmeye çalışırsanız, sistem işlevsiz hale gelebilir ve deprem eğitimi almamış kişilere daha fazla zarar verebilir” dedi.

Deprem erken uyarı sistemleri, Japonya’nın da aralarında bulunduğu birçok deprem bölgesinde kullanılmaktadır. Türkiye’de de geliştirilmekte olan EDİS, deprem sırasında hayati bir rol oynamaktadır. Fay hatları üzerine yerleştirilen duyarlı sensörler sayesinde, depremi algıladığında, bulunduğunuz yere göre sizi anında uyarır. Bu sayede, deprem dalgaları binanıza ulaşmadan önce, 5-10 saniyelik bir kaçınma veya korunma şansı verir.

"RANT KOKUSUNU ALINCA ÜŞÜŞTÜLER"

Ancak, Prof. Dr. Naci Görür’ün bu sisteme tam destek verdiğini söylemek zor. Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, deprem erken uyarı sistemine ilişkin uyarılarda bulundu.

Görür, bu sistemin özellikle metro, itfaiye, doğalgaz ve elektrik gibi kritik alanlarda kullanılması gerektiğini vurgulayarak, herkesin bu sisteme dahil edilmesi durumunda olası bir felaketin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Bugün gazeteden okudum. Türkiye’de Deprem Uyarı Sistemi (EDİS) yaygınlaştırılacak, kimi şirketler çok yatırım yapacakmış falan. Yani öyle sunuyorlarki depremi önceden haber alıp kaçıp kurtulacakmışsın. Ülkede deprem nerede olur? Nasıl olur? Fay sistemlerinin özellikleri nedir? İnceleniyor mu, incelenmiyor mu? Soruları ile ilgilenmeyenler rant kokusunu alınca bu işe üşüştüler. Yeni bir konu da değil, KANDİLLİ yıllardır ilgileniyor. Bunu yapanları uyarıyorum. Bırakın bu sistem bazı stratejik sistemleri güvence altına alsın. Metro, İtfaiye, doğal gaz, elektrik , vb sistemleri bir kaç saniye içerisinde devre dışı bıraksın. Eğer tüm insanları işin içine sokmaya kalkarsanız, hem işe yaramaz hem de deprem konusunda eğitilmemiş bu insanlara depremden fazla zarar verirsiniz. Benden söylemesi. Eğer deprem konusunda katkınız olsun istiyorsanız. Ülke çapında fay analizlerini destekleyin ve DEPREM DİRENÇLİ KENTLER oluşturulmasına katkıda bulunun. Sevgiyle...