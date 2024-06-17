Her derde deva. En etkili şifa kaynağı

Kaynak: İHA
Her derde deva. En etkili şifa kaynağı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'nda yetişen andız ağaçlarının kozalaklarından pekmez üretiliyor. Şifa kaynağı olarak bilinen bu pekmezin kilogramı ise 200 TL'den alıcı buluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Toros Dağları'ndan toplanan andız ağaçlarının kozalaklarından elde edilen pekmez, birçok hastalığa iyi geldiği için "her derde deva" olarak bilinir. Kilogramı 200 TL'ye satılan bu pekmez, Kuyucak Mahallesi'nde yıllardır üretilmeye devam ediyor.

Pekmez üreticisi Halil Erdoğan, olgunlaşan andız kozalaklarını topladıktan sonra kırma makinesinde kırdıklarını ve ardından Şırahanede iki gün süreyle ıslattıklarını belirtiyor.

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ÜRETİM SÜRECİ

Erdoğan, Şırahanede ıslanan kozalakların şırasını aldıktan sonra tavalara döktüklerini ve bir gün önceden hazırlıklara başladıklarını anlatıyor. Gece saat 03.00'te kalkarak, hazırlanan tavalardaki şıraları yaklaşık 120 derece sıcaklıkta kaynattıklarını söylüyor. Bu sürecin oldukça zahmetli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şıraların yaklaşık 15 saat boyunca kaynatıldığını ve kıvamı tutturduktan sonra tavalardan indirildiğini belirtiyor. Beş kilo kozalaktan sadece bir kilo pekmez elde ettiklerini ve yıllık 2 ton andız pekmezi ürettiklerini ifade ediyor.

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DOĞAL ŞİFA KAYNAĞI

Andız pekmezinin ham maddesini, Toros Dağları'nın 1500-2000 metre rakımlı bölgelerinden topladıklarını anlatan Erdoğan, elde edilen pekmezin tamamen doğal olduğunu ve içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirtiyor. Andız pekmezinin basur, kansızlık, mide, akciğer, karaciğer, romatizma, şeker hastalığı, idrar yolları iltihabı ve astım gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor ve bu yüzden "doğal şifa kaynağı" olarak anılıyor.

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