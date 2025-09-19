Her diş gıcırdatanlar migren mi? İşin uzmanları anlattı

Migrenle karıştırmamanız dişlerinizi gıcırdatıyor olabileceğinizi fark etmeyebileceği bildirildi. Bruxism olarak bilinen bu yaygın durum, uykuda veya uyanıkken dişleri sıkma ve gıcırdatma alışkanlığıydı ve milyonlarca insanı etkiledi.

Son bilimsel çalışmalar, bu rahatsızlığın baş ağrılarıyla doğrudan bağlantısını aydınlattı.

Hastalar yıllarca yanlış tedavilerle boğuştu. Uluslararası bir araştırma ekibi, Headache dergisinde yayınlanan bir derlemede, bruxism'in temporomandibular bozukluklar (TMD) ile birleştiğinde migren benzeri semptomlar yarattığını bildirdi.

Araştırmacılar, TMD'li migren hastalarında karışık bruxism ataklarının (hem ritmik hem ritimsiz kas hareketleri) %44 daha sık görüldüğünü saptadı. Bu ataklar, çene ve baş kaslarında aşırı gerilim oluşturarak damarları tetikledi ve migren ataklarını andıran zonklayıcı ağrılar doğurdu.

Benzer şekilde, Journal of Oral Rehabilitationde yayımlanan sistematik bir inceleme, uyanık bruxism'in gerilim tipi baş ağrılarını 5 ila 17 kat artırdığını gösterdi; migren vakalarında ise ilişki tartışmalı kaldı, ancak uyku bruxism'inin sabah baş ağrılarını %25 oranında tetiklediği vurgulandı.

Cleveland Clinic'ten nörolog Dr. Steven Shiffman, "Bruxism, migrenin gizli tetikleyicisi olarak kaldı; hastalarımız sıklıkla diş aşınmasını fark etmeden baş ağrılarıyla başvurdu" ifadesini kullandı.

Dr. Shiffman, stresin ve uyku apnesinin bruxism'i kötüleştirdiğini, bu da baş ağrılarını kronikleştirdiğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden diş hekimi Dr. Frank Lobbezoo ise, "Uyku sırasında bruxism, çene kaslarını 250 pound kuvvete kadar zorladı ve bu gerilim temporal baş ağrılarını migren sanılmasına yol açtı" diye ekledi.

Lobbezoo'nun konsensüs raporunda, bruxism'in %8-10 yetişkinde görüldüğü ve çocuklarda %15-40'a ulaştığı kaydedildi.

Araştırmalar, semptomların nedenlerini de netleştirdi. Bruxism, stres, anksiyete ve bazı antidepresan ilaçlar gibi faktörlerden kaynaklandı; uyku bozuklukları ise epizodları artırdı.

Cephalalgia dergisindeki bir çalışma, epizodik migrenli çocuklarda uyku bruxism'inin %25 daha yaygın olduğunu ortaya koydu ve paylaşılan sinir yollarının rolünü işaret etti.

Yetişkinlerde ise, PubMedde yayınlanan bir vaka çalışması, madde bağımlılığı olan bireylerde bruxism'in baş ağrısını şiddetlendirdiğini ve polisonnografi testleriyle teşhis edildiğini gösterdi.

Tedavi yaklaşımları da evrildi. Ulusal Diş ve Kraniofasiyal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Hosam Alraqiq, "Özel ağız koruyucuları, diş hasarını önlerken baş ağrılarını %60 azalttı" dedi.

Alraqiq, stres yönetimi tekniklerinin meditasyon ve düzenli uyku hijyeninin bruxism'i %30 oranında hafiflettiğini vurguladı.

Mayo Clinic uzmanları, botoks enjeksiyonlarının kasları geçici felç ederek migren benzeri atakları kestiğini, ancak düzenli seanslar gerektirdiğini belirtti.

Headache dergisindeki bir araştırma, gece koruyucularının sabah baş ağrılarını önemli ölçüde azalttığını doğruladı.Uzmanlar, erken teşhisin kritik olduğunu ifade etti.

Dr. James Fricton, Minnesota Üniversitesi'nden, "Bruxism'i migrenle karıştırmak, yıllarca gereksiz ilaç kullanımına yol açtı; diş hekimi-neurolog işbirliği şart" uyarısını yaptı.

Fricton'un çalışmaları, TMD'li hastaların %71'inde bruxism'in migren riskini iki katına çıkardığını gösterdi.

Hastaların diş aşınması, çene ağrısı veya kulak sızlaması gibi belirtileri fark ettiklerinde hemen uzmana başvurması önerildi. Bu bulgular, baş ağrısı yönetiminde paradigmaları değiştirdi.

Bruxism'in ihmal edilmesi, diş kırılmalarına ve kalıcı çene sorunlarına yol açtı; ancak doğru teşhisle, hastalar rahat bir uykuya kavuştu.