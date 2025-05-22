Her evde bulunan 5 mucize, basura savaş açıyor

Hemoroid, yani halk arasındaki adıyla basur, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Ancak uzmanlar, evde bulunan bazı besinlerin bu rahatsızlığa karşı doğal bir çözüm sunduğunu belirtti.

Kalbi koruyup damarları genişleten bu besinler, hemoroidin yol açtığı ağrıyı hafifletiyor ve tedavi sürecini destekledi.

Bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, bu besinlerin gücünü doğruladı. Sadece bir kaşık balla karıştırıldığında etkileri katlandı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Hemoroid, anüs çevresindeki damarların şişmesiyle ortaya çıkıyor ve genellikle kabızlık, hareketsiz yaşam tarzı veya yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandı. Ancak doğru besinlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

Harvard Tıp Fakültesi’nden gastroenterolog Dr. Jacqueline Wolf, lif açısından zengin besinlerin hemoroid tedavisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek dışkıyı yumuşatıyor ve hemoroid oluşumunu önlüyor” dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, günde 25-30 gram lif tüketiminin hemoroid semptomlarını %50’ye kadar azalttığını gösterdi.

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Yulaf: Lif zengini yulaf, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önledi. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, yulafın içerdiği beta-glukanların damar sağlığını desteklediğini ve inflamasyonu azalttığını belirtti.

Bir kaşık bal ile karıştırıldığında hem lezzetli hem de etkili bir çözüm sundu.

Keten Tohumu: Omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin olan keten tohumu, hemoroidde iltihaplanmayı azalttı. Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırmaya göre, keten tohumu bağırsak florasını düzenleyerek hemoroid semptomlarını hafifletti. Dr. Wolf, “Bir kaşık keten tohumunu yoğurt veya balla karıştırarak tüketmek, hem damar sağlığını koruyor hem de basur ağrısını azaltıyor” dedi.

Elma: Elmadaki pektin lifi, bağırsak hareketlerini düzenlerken damarları güçlendirdi. Stanford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. John Day, elmanın içerdiği antioksidanların damar elastikiyetini artırdığını ve kalp sağlığını desteklediğini ifade etti. Bal ile tüketildiğinde, elmanın etkisi daha da güçlendi.

Kuru İncir: Lif ve potasyum zengini kuru incir, hemoroidde dışkıyı yumuşatarak ağrıyı azalttı. Kuru incirin hemoroid hastaları için doğal bir müshil etkisi yarattığını ve damar sağlığını koruduğunu söyledi. Günde 2-3 kuru incir, bir kaşık balla tüketildiğinde bağırsak sağlığını destekledi.

Chia Tohumu: Lif ve omega-3 açısından zengin chia tohumu, hemoroidin yol açtığı inflamasyonu azalttı. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, chia tohumunun bağırsak sağlığını iyileştirerek hemoroid semptomlarını hafiflettiğini gösterdi. Bal ile karıştırıldığında hem lezzetli bir atıştırmalık hem de doğal bir tedavi yöntemi sundu.

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UZMANLARDAN ÖNERİLER: BALIN GÜCÜ

Beslenme ve diyet uzmanları, balın hemoroid tedavisindeki etkisine dikkat çekti.

Uzmanlar, “Bal, anti-inflamatuar özellikleriyle hemoroiddeki şişlik ve ağrıyı azaltıyor. Lifli besinlerle birleştirildiğinde bağırsak sağlığını destekliyor” dedi. Ancak uzmanlar, balın şeker içeriği nedeniyle diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi gerektiğini hatırlattı.

Londra’daki King’s College’dan gastroenterolog Prof. Dr. Ingvar Bjarnason, hemoroid tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerinin önemine vurgu yaparak, “Düzenli egzersiz, bol su tüketimi ve lifli besinler, hemoroidin doğal yolla tedavisinde en etkili yöntemler” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir makale, lifli diyetin hemoroidin yanı sıra kolon kanseri riskini de azalttığını ortaya koydu.

İHMAL ETMEYİN, HAREKETE GEÇİN!

Hemoroid, erken müdahale edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Uzmanlar, belirtiler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına başvurmanın yanı sıra beslenme düzenine dikkat edilmesini önerdi.

Evde bulunan bu besinler, hemoroidle mücadelede güçlü bir destek sağlıyor. Ancak kronikleşen durumlarda mutlaka bir doktora danışılmalı.

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Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, hemoroid tedavisinde doğal besinlerin gücünü doğruladı.

Yulaf, keten tohumu, elma, kuru incir ve chia tohumu gibi besinler, bir kaşık balla birleştiğinde hem sağlığınızı koruyor hem de hemoroidle savaşta etkili bir çözüm sundu.

Basur ağrılarından kurtulmak için bu besinleri diyetinize ekleyin ve uzman önerilerine kulak vermeniz önerildi.