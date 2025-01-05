Her evde bulunan süt markası toplatılıyor. Bakanlık ifşa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Her evde bulunan süt markası toplatılıyor. Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Danone firmasına ait Birşah marka sütlerde üst yerine su dolumu yapıldığı belirlendi. Danone, konuyla ilgil gerçekleştirdiği açıklamada, bunun teknik bir sorun olduğunu iddia ederken, ürün hakkında toplatılma kararı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimlerinde, Birşah markalı sütlerde süt yerine su dolumu yapıldığı belirlendi. Üretici firma Danone, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ifade ederek toplatma kararı aldı.

REYONLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık gerçekleştirdiği denetimlerde, Birşah markalı 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin bir partisinde, süt yerine su dolumu yapıldığı belirlendi. İncelemeler sonrasında 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Danone tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin 176.L parti numarasına ait ilk 100 litresinde su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk taşımamakta ve tüm satış noktalarından toplatılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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