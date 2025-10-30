Uzmanlar, uyku öncesi yoğun yapay ışığa maruz kalmanın ve düzensiz uyku-uyanıklık saatlerinin kalp krizine giden yolu açabileceği konusunda dünya genelinde uyarılarda bulundu.

Son yıllarda artan bilimsel araştırmalar, uyku alışkanlıkları ile kalp yetmezliği riski arasındaki ürkütücü bağlantıyı gözler önüne serdi.

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaklaşık 89 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği ve 10 yıl süren kapsamlı bir çalışma, özellikle yatmadan hemen önce yapılan iki kritik hatanın kalp sağlığını ciddi ölçüde tehdit ettiğini gösterdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gece boyunca yoğun yapay ışığa maruz kalan kişilerin kalp yetmezliği riskinin yüzde 56'ya, kalp krizi riskinin ise yüzde 47'ye kadar yükseldiği belirlendi. Bu artış oranları, yaş, genetik yatkınlık, beslenme ve fiziksel aktivite gibi diğer risk faktörleri kontrol edildiğinde bile geçerliliğini korudu.

UZMANLARDAN "KARANLIKTA UYUYUN" UYARISI

Araştırmanın başyazarı Dr. Daniel Windred, elde edilen bulgularla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, gece ışığı ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi büyük ölçekte gösteren ilk çalışmadır" ifade etti.

Dr. Windred, vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmin gece karanlıkta çalışmak üzere programlandığını, sürekli parlak ışığa maruz kalmanın ise bu ritmi bozarak kalp sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Uzmanlar, yatağa girmeden hemen önce akıllı telefon veya tablet gibi cihazların mavi ışığına maruz kalmanın da bu tehlikeyi artırdığına dikkat çekti.

DÜZENSİZ UYKU KALP KASINI ZAYIFLATTI

Uyku öncesi yapılan ikinci yaygın hata ise düzensiz uyku-uyanıklık saatleri olarak öne çıktı. Dünya çapında tanınan uyku uzmanları ve bilim insanları, yeterli ve düzenli uykunun kalp sağlığı için kritik önem taşıdığını uzun süredir dile getiriyordu.

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki Nörobilim ve Psikoloji Profesörü ve İnsan Uyku Bilimi Merkezi Kurucusu Dr. Matthew Walker, uykunun kardiyovasküler sistem üzerindeki koruyucu rolünü sıklıkla işaret etti.

Dr. Walker, "Derin, yavaş dalgalı uyku, kan basıncının yeniden ayarlanmasını sağlayan, kalp sağlığı için vazgeçilmez bir unsurdur" açıkladı.

Uykusuzluğun, özellikle kısa uyku süresi ile birleştiğinde, stres sistemini etkinleştirdiğini ve bunun da hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve kalp yetmezliği riskini artırdığını belirtti.

Önde gelen kardiyologlar, uyku bozukluklarının gece boyunca kan basıncındaki dalgalanmalara yol açarak kalp kasını zayıflattığına ve oksijen seviyelerindeki düşüşlerle kalp yetmezliğine zemin hazırladığına dikkat çekti.

ABD'deki Mayo Clinic'ten Uyku Uzmanı ve Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi eski Başkanı Dr. Eric Olson, kaliteli uykunun en az 7 saat olması gerektiğini ve yatak odasının sadece uyku ve cinsellik için kullanılması gerektiğini, TV izleme, internette gezinme veya çalışma gibi faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olması, ayrıca her gün aynı saatte yatıp kalkma disiplininin geliştirilmesi gerektiğini tavsiye etti.