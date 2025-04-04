Her gün 1 avuç yetiyor! Ömrü uzatıyor

Sağlıklı beslenme denildiğinde aklınıza ilk gelenler genellikle meyve, sebze veya tam tahıllar olabilir. Ancak bilim dünyası, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmenin vücudunuzda sessiz ama etkili bir devrim oluşturabileceğini söyledi.

Uzmanlar ve son araştırmalar, bu küçük alışkanlığın kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına, hatta kilo kontrolüne kadar geniş bir yelpazede faydalar sunduğunu kanıtlıyor. Peki, neden bu kadar az insan bu mucizenin farkında? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL KANITLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD’de bulunan Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Prof. Walter Willett, kuruyemişlerin sağlık üzerindeki etkilerini yıllardır araştırıyor.

Willett, “Günde bir avuç kuruyemiş, kalp hastalığı riskini %30’a kadar azaltabilir. İçerdikleri sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlar, damar sağlığını koruyor ve kötü kolesterolü düşürüyor” dedi.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, Willett’in bu görüşünü destekliyor. Araştırma, haftada en az beş kez birer avuç kuruyemiş tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin %29 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Dr. Dagfinn Aune ise kuruyemişlerin sadece kalple sınırlı olmadığını vurguladı.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan analizimiz, günde 28 gram – yani yaklaşık bir avuç kuruyemiş tüketenlerde kanser riskinin %15, diyabet riskinin ise %40 azaldığını gösterdi. Bu, kuruyemişlerin anti-inflamatuar özelliklerinden kaynaklanıyor.

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Aune, badem, ceviz, fındık ve kaju gibi farklı türlerin benzer faydalar sunduğunu, dolayısıyla çeşitliliğin önemli olduğunu belirtti.

Kuruyemişlerin faydaları fiziksel sağlıkla sınırlı değil. Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden nörolog Prof. Felice Jacka, ceviz gibi omega-3 zengini kuruyemişlerin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmamız, düzenli kuruyemiş tüketiminin bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını ve depresyon riskini azalttığını gösterdi. Bu, özellikle yaşlanan nüfus için kritik bir bulgu.

Cevizdeki sağlıklı yağların, beyin hücrelerini koruyarak zihinsel keskinliği artırdığı düşünülüyor.

ABD’li diyetisyen Dr. Lisa Young, bu soruya net bir cevap verdi:

“Kuruyemişler, içerdikleri lif ve protein sayesinde tokluk hissini artırıyor. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde bir avuç kuruyemiş yiyenlerin uzun vadede kilo alma riskinin daha düşük olduğunu kanıtladı. Önemli olan porsiyon kontrolü.”

Young, tuzlu veya şekerli kuruyemişler yerine çiğ ve işlenmemiş olanları tercih etmeyi öneriyor.

Uzmanlar, bunun kısmen kuruyemişlerin “lüks” bir atıştırmalık olarak görülmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak gerçek şu ki, bir avuç fındık ya da badem, bir paket cips veya şekerlemden çok daha ekonomik ve besleyici bir alternatif sunuyor.

Dr. Aune, “İnsanlar genellikle hızlı çözümler arıyor, ama kuruyemişler gibi basit bir alışkanlık, uzun vadeli sağlık için çok daha etkili” diyerek farkındalık eksikliğine dikkat çekti.

Beslenme uzmanları, her gün bir avuç (yaklaşık 28-30 gram) kuruyemiş tüketmenin ideal olduğunu söyledi. Bu miktar, bir ara öğün olarak salatalara eklenebilir, yoğurtla karıştırılabilir veya tek başına atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Prof. Willett, “Farklı türleri deneyin; badem bir gün, ceviz diğer gün. Böylece hem lezzet hem de besin çeşitliliği kazanırsınız” tavsiyesinde bulundu.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri açıkça gösteriyor ki, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek, sağlığınızı dönüştürebilecek küçük ama güçlü bir alışkanlık.

Kalp hastalığından kansere, beyin sağlığından kilo yönetimine kadar sayısız fayda sunan bu besin, henüz hak ettiği değeri görmese de, uzmanlar bunun değişmesi gerektiği konusunda hemfikir.