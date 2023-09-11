Her gün bal yiyince neler olur?

Editör: Erkavim Yıldırım

BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Yapılan araştırmalara göre bal, bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı savaşmak için uyarır ve vücudumuzun savunucuları olan B ve T Lenfositler gibi beyaz kan hücrelerinin üretiminde de yardımcı olur.

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINI TEDAVİ EDER

İshal, ülser, gastrit gibi sorunların tümü için bal çözüm olabilir. Bal potasyum seviyesini artırır ve sodyum seviyelerini kontrol altında tutar. Aynı zamanda mide ve bağırsak dokularını onarmaya yardımcı olur. Araştırmalar balın alkolün neden olduğu mide kaynaklı lezyonları azaltabildiğini de kanıtlamıştır.

BAL İLE BESLENME EGZERSİZ KADAR ÖNEMLİ

Fiziksel aktiviteler düşünüldüğünde egzersiz sağlığınızı sürdürmek için şarttır ve beslenme de bu gereksinimin hayati bir parçasıdır. Meyve ve sebzeyi birleştiren sağlıklı bir diyet size iyi gelecektir. Vitamin ve mineraller optimum sağlık için çok önemlidir. Bal, doğada iyi olan her şeyin bir kokteylini oluşturabilir ve vücudunuzda harikalar yaratabilir.

BAL TEMEL BESİN KAYNAĞIDIR

Bal üzerinde mikroorganizmalar gelişip büyüyemezler. Bu balın uzun süre evde saklanabilmesini sağlar ve bu beni harika kılan şey de budur. Bal satın alacaklar için önemli bir detay ise tercihen organik olan, % 100 doğal ve iyi bir markadan aldığınıza emin olmalısınız. Çünkü üzücü olsa da balın içine ekstra şeker ekleyen markalar bulunmaktadır. Bu eklenen bal buzdolabında kristalleşecektir ve bu kesinlikle sağlıksız bir durumdur. Her gün yediğiniz balda ekstra şeker olsa vücudunuza ne olur?

Kolesterolü Düşürür

Journal of Food kedicine dergisinde yayınlanan çalışmalara göre, gönüllüler üzerinde denenen bal kolesterol seviyelerinde %8’lik bir azalma göstermiştir. Yapılan diğer çalışmalar ise kolesterolde %3’lük bir düşüş göstermiştir.

BAL KALBE İYİ GELİR

Kolesterolü düşüren bal kalp için de tabiki iyidir. Araştırmalar, balın baş ağrısı, kalp durması, yorgunluk ve hafıza kaybına neden olan ana arter daralması nasıl engellediğini göstermiştir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Baldaki kalsiyum, hafızayı iyileştiren beyin tarafından emilir. Reuters’in 102 kadın ile birlikte yaptığı sağlık alanında bir çalışma ile de balın hafızayı güçlendirdiği saptanmıştır.

CİLDE İYİ GELİR

Vücudunuzu tehlikeli toksinlerden koruyan antioksidanlar içermesinden dolayı bal tüketmek cilt için oldukça iyidir. Eğer kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorsanız öncelikle bal tüketmeye başlayın. Ayrıca bal cildi temizleyen antibakteriyel bir maddedir. Balı aynı zamanda yüz maskesi olarak da kullanabilirsiniz.

KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR

Doktorların ve beslenme uzmanlarının kilo vermenizi sağlamak için size söyleyeceği ilk şey şekeri kesmeniz olacaktır. Ancak balı kesmenizde bir sakınca yoktur çünkü bal, normal şekere benzeyen bir şeker içerir. Daha az fruktoz ve glukoz içermektedir. Ayrıca, sofra şekerine göre daha düşük bir Gl indeks değerine sahiptir ve aynı zamanda daha tatlıdır. Böylece daha az şeker kullanarak sonuç almış olursunuz. Bal, kalorileri daha hızlı yakarak metabolizmayı hızlandırır. Dikkatli olmanızı gerektiren konu ise bir karbonhidrat olan balı fazla tüketmemektir çünkü şekerden biraz daha fazla kalori içermektedir. Ancak bu, şekerle balı karşılaştırmak için mantıklı bir sebep olamaz. Çünkü şeker konusunda gerçekten sağlıklı hiçbir şey yoktur. Her gün bal tüketmek şekere karşı daha sağlıklı bir alternatiftir.

SİNİR SİSTEMİNİ RAHATLATIR

Glikoz sağlıklı işleyiş için nöronların ihtiyaç duyduğu bileşenlerden biridir. Baldaki glikoz, kanın içinde daha kolay emilerek daha hızlı dinlenmenizi sağlar ve psikolojik problemleri önler. Bal, psikolojik sorunların yayılmasına da engel olacaktır.

BAL, MİDEYİ SAĞLIK AÇISINDAN DESTEKLER

Bal, şişkinlik ve hazımsızlık gibi durumlara iyi gelmektedir. Bakterilerin neden olabileceği bu sorunları azaltan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bal, probiyotik olarak da tüketilebilir. Bu da vücudunuzdaki iyi bakterilerin sisteminizde gelişmesi için iyi bir besin olacaktır. Bal ayrıca mide gazını nötralize eder.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Bal doğal bir öksürük gidericidir ve öksürük spazmlarını rahatlatır. Bal, zencefilli limon veya fesleğen ile bir araya geldiğinde yani bir çay olarak tüketildiğinde öksürükte daha etkili olacaktır. Bal, boğazınızı da yumuşatır ve gelişebilecek enfeksiyonları önler.