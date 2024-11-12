Her gün bir avuç tüketen demansa yakalanmıyor! Uzmanlar açıkladı! Bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Günlük beslenme alışkanlıklarına eklenen basit bir değişiklik, yaşlı ve orta yaşlı bireylerin demansa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmenin beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. Peki, bu iddianın arkasında hangi bilimsel bulgular var? İşte tüm detaylar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

İspanya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmenin demans riskini %12 oranında azalttığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten ekip, 50'li yaşlarında olan 50 bin 300 yetişkini yaklaşık 7 yıl boyunca takip etti. Bu süre zarfında, bin 400 demans vakası tespit edildi ve düzenli kuruyemiş tüketiminin bu riski önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi.

Nörolog Dr. Fatma Yıldız, "Kuruyemişler, beyin fonksiyonlarını destekleyen temel besin maddeleri içerir. Bu nedenle, yaşlı bireylerde demans riskini azaltabilir" açıklamasında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Elif Yıldız, kuruyemişlerin içerdiği zengin besin değerlerinin beyin sağlığına olan katkılarını şöyle açıkladı:

"Kuruyemişler, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle ceviz, bilişsel sağlık açısından en umut vadeden kuruyemiş türüdür. Düzenli ceviz tüketimi, Alzheimer hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir"

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, düzenli kuruyemiş tüketiminin kalp hastalıkları riskini %30 oranında azalttığı tespit edildi.

KURUYEMİŞLERİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Beyin Sağlığını Destekler: Kuruyemişler, içerdiği omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar sayesinde beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.

Kalp Sağlığını Korur: Haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuruyemiş tüketen kişilerin kalp hastalığı riskinin %35 ila %50 oranında azaldığı belirtilmişti.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Kuruyemişler, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

Sindirim Sistemini Destekler: Kuruyemişlerin içerdiği yüksek lif oranı, bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sorunlarını azaltı.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Kuruyemişlerin en iyi şekilde fayda sağlaması için tuzsuz ve işlenmemiş olarak tüketilmesi öneriliyor. Günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) kuruyemiş tüketmek, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak önemli katkılar sağlayabilir.

Her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmek, demans riskini azaltmanın yanı sıra genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler oluşturabilir. Ancak, bu doğal yöntemin tek başına mucizevi sonuçlar yaratmayacağını unutmamak gerekir.

Dengeli bir diyet ve düzenli egzersizle desteklendiğinde, kuruyemiş tüketimi sağlığınıza önemli katkılar sağlayabilir.

Dr. Yıldız, "Kuruyemişler, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak düzenli tüketildiğinde birçok fayda sağlar. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan kişilerin öncelikle doktorlarına danışmaları önemlidir" dedi.