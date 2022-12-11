Her gün bir porsiyon yeterli…

Pırasa apotasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır ve demir gibi bileşikler açısından da zengin. Üstelik yağsız olması ve sadece bir porsiyonunda bulunan 31 kalori ile diyet listelerinin de vazgeçilmezleri arasında.

Süper gıda olarak da tanımlanan pırasa, flavonoidler, A, E ve K vitaminleri, lifler içeriyor. İşte pırasanın yararları

TİP 2 DİYABETİN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUYOR

Kalorisinin ve glisemik indeksinin düşük olması sayesinde pırasa, Tip 2 diyabet hastalarının tüketmesi için ideal besinlerden biridir. Ayrıca, bu diyette gerekli olan lif ve K vitaminini de sağlar. Üstelik pırasa, diyabetik nöropatiye karşı etkili olduğu kanıtlanan "allisin" içeriğine sahiptir. Yüksek bakır ve demir seviyeleri ise hücrelerin yenilenmesine ve büyüme için gerekli maddelerinin sağlanmasına da yardımcı olur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Yüksek düzeyde K vitamini içermesi ve kalsiyum sahip olması sayesinde osteokalsin adlı proteinin aktive olmasını sağlar. Bu sayede pırasa, kemik büyümesini ve güçlenmesi için oldukça etkili bir besindir. Diyete ekleyebileceğiniz pırasa ile osteoporoz ve diğer kemik rahatsızlıkları riskini de azaltabilirsiniz. Daha yüksek K vitamini alımı sayesinde kemik yoğunluğu artar, kırılma ve bozulmalara karşı korumaya sahip olabilirsiniz. Fakat bu vitaminin en iyi tüketimi için pişmiş veya buzu çözünmüş bir pırasa yerine taze ve çiğ olarak tüketmek gerekir. Donma ve pişme işlemleri, pırasadaki K vitamini içeriğinde azalmaya neden olabilir.

AKNE TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Pırasa, yemek için mükemmel sebzelerden biri olsa da farklı formları da büyük faydalar sağlar. Sivilce, akne gibi sorunlar dünyanın en yaygın cilt rahatsızlıklarından biridir. Kalıcı olma riski, hormon dengesizliği ve kötü beslenme gibi sorunlardan kaynaklanması çözüm yöntemini de zorlu hale getirebilir. Fakat sivilcelerin oluşmasını ve yara izlerini azaltabilen pırasayı, doğal bir yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz. Yapraklarının suyunu sıktıktan sonra etkilenen bölgeye uygulayın. Cildiniz bu sebzenin suyundaki magnezyum, demir ve antioksidanları emer. Böylece hasarlı hücreleri onararak aknenin neden olduğu iltihabı azaltır. Böylece sivilcelerden ve rahatsız edici izlerden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR



Pırasa, içeriğindeki folat sayesinde oldukça faydalıdır. Bu bileşik, kan damarlarını hasarlara karşı koruyarak kalp sağlığını korur. Pırasada yüksek miktarda bulunan bir tür flavonoid olan kaemprefol sayesinde kalp krizi ve kalp damar sağlığı hastalığı riskinin büyük oranda azaltılabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, yüksek oranda antioksidanlar sayesinde kan damarlarındaki hücresel hasara karşı koruma sağlayabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Pırasa, bağışıklık sisteminin korunmasında hayati bir önem taşıyan A vitamini yönünden zengindir. Bu bileşik, iltihaplanmayı azaltırken aynı zamanda vücudu güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca enfeksiyonlarla savaşmayı sağlayan bu besin, yüksek E vitamini ile seviyelerinin sitokinler gibi iltihaplanmaya neden olan moleküllerin yayılımını azalttığı da ispatlanmıştır.

SİNİR SİSTEMİNİ KORUYOR

Pırasa diğer yeşil sebzelerle birlikte, sinir sistemi sağlığındaki en önemli ayrıntılardan biri olan B6 vitamininin de kaynağıdır. Bu sebze, yorgunluğu azaltmak ve günlük stresin etkilerini azaltmak için oldukça etkilidir. Ayrıca, yüksek düzeyde manganez, C vitamin ve folat içeriği sayesinde odaklanma süresini artırma ve yorgunluğu azaltma gibi faydalı etkiler sunar.

GÖRÜŞÜ İYİLEŞTİRİYOR

Serbest radikaller, göz sağlığı için önemli bir tehdittir. Yeterince korunulmadığında gözde çeşitli hasarlara, yaşa bağlı dejenerasyona yol açabilir. Pırasa, ayrıca yüksek seviyedeki antioksidanlar ve C vitamini sayesinde serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca havuç gibi sebzeler ile birlikte tüketildiğinde görme yeteneğini iyileştirmeyi sağlayacak olan karoten ve luteini bir arada alabileceğiniz bir kaynak haline gelir.

KATARAKT RİSKİNİ AZALTIYOR

Katarakt, gözün doğal merceğinin bulanıklaşmasına yol açan önemli bir sorundur. Sonunda körlüğe yol açabilir. Üstelik dünya çapında 40 yaşın üzerindeki çok sayıda insan, bu hastalıktan etkilenir. Önlenmemesi durumunda, iyi bir görüşü geri kazanmak için cerrahi prosedürler gerekir. Fakat pırasadaki zeaksantin ve lutein gibi bileşikler, katarakta karşı koruyucu bir bariyer oluşturarak bu riski oldukça azaltır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUYOR

Potasyum açısından zengin olan pırasa, düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Üstelik kalp kasındaki kasılmaları geliştirerek vücuttaki kan akışını ve dolayısıyla oksijeni destekler. Kan damarlarının genişleten bu bileşik, pırasa sayesinde alınarak kalp krizi riskini de büyük oranda düşürür.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİYOR

Pırasa, oldukça zengin bir lif kaynağıdır. Çeşitlerine bağlı olarak 100 gram pırasa, 18 gr ile 9 gr arasında lif içerir. Ayrıca bu lifler hem çözünür hem de çözünmez formdadır. Çözünür lifler, sindirim sorununu ortadan kaldırabilir, kabızlık sorununu çözebilir. Çözünmez lif ise sindirim sisteminde biraz daha uzun kalarak, bağırsakları temizleyebilir ve bağırsak hareketlerini düzenleyebilir.

DOĞAL BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Pancar, kereviz ve kuşkonmaz gibi sebzelerin yanı sıra pırasa da önemli bir idrar söktürücü sebzeler arasında yer alır. Vücuttaki su ve ekstra sodyumun atılmasını sağlayarak ödem sorununu çözebilir. Vücudu toksinlerden arındırarak böbrekler için oldukça faydalı sonuçlar sağlayabilir. Doğal bir idrar söktürücü olması, aynı zamanda hipertansiyonu düşürmeyi sağlar ve su ve tuz oranının dengelenmesi sayesinde tansiyon dengesizliklerinin neden olabileceği riskleri düşürür. Aynı zamanda bu idrar söktürücü özelliği ile selülit gibi cilt sorunlarıyla savaşmanızı da sağlar.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Pırasa, kanseri önlemede yardımcı bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Oksidatif hasar adı verilen hücre hasarı, genellikle tümörün önemli bir nedenidir. C vitaminin genel sağlığı geliştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Serbest radikallere karşı savaşarak hasarlı hücrelerin kansere dönüşme riskini azaltır.