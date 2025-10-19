Olay, 10 Mayıs günü Yüksekova’ya 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde meydana geldi. Piknik için bölgeye giden gençlerden ikisi, serinlemek amacıyla Avaşin Deresi'ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kurtarılırken, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve Ankara’dan gelen JÖAK’a bağlı 18 kişilik özel dalgıç timi ile birlikte arama faaliyetleri genişletildi. Zorlu arazi koşullarında yürütülen çalışmaların 24 günü su altı, 16 günü ise su üstü olmak üzere toplam 40 gün sürdü, ancak herhangi bir ize ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA BÖLGE HALKI DA DESTEK VERDİ

Derenin su seviyesinin düşmesi ve ailenin talebi üzerine bölgede 7 Ağustos'ta yeniden arama çalışması yapıldı. JAK, AFAD ve polis dalgıç ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve Kom'un yakınları çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan bu alan taranmasında da herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Yetkililer, 20 Ağustos'ta yaptıkları son çalışmanın ardından ise şimdiye kadar bölgede toplamda 5 kez su altı ve su üstü arama yapıldığını ancak herhangi bir iz tespit edilemediğini belirterek çalışmalarını sonlandırdı.

‘UMUTLA ARAMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Şu ana kadar bir ize rastlanmamasına rağmen Kom'un yakınları Avaşin Deresi'ndeki aramalarını kendi imkanlarıyla sürdürüyor. Aralarında anne baba ve ablasının da bulunduğu yaklaşık 20 kişi, Kom'un kaybolduğu noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca arama yaptı. Tüm aramalara rağmen yine herhangi bir ize rastlanmadı.

Abla Seher Kom, her taşın altına, deredeki her ağacın çevresine baktıklarını belirterek, "Her yere baktık. Bir umutla aramalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir iz peşindeyiz, kemiklerine bile razıyız. 10 Mayıs’tan beri arıyoruz kardeşimi. 6 ay oldu. Burada acılı bir aile var. Evde duramıyoruz, her gün ağlıyoruz. Soğuk havada titreyerek suyun içinde kardeşimi arıyoruz. Annem, yengem, teyzem, nenem, halam, kardeşlerim hepimiz aramalarımızı sürdürüyoruz. Babam ve diğerleri ise ayrı bölgede aramalarını sürdürüyor” dedi.

Aramaların bir kısmının Irak topraklarında sürdürüldüğünü anlatan teyze Elif Çağırma ise "Şu ana kadar sonuç alamadık. Hiçbir iz yok. Bir umut da yok. Küçücük bir umudumuz olsa peşinden koşacağız. Küçücük bir umut peşindeyiz. Bir iz bulmak umuduyla Avaşin Deresi'ne geliyoruz. Soğuk havada, buz gibi suların içine giriyoruz. Umudumuzu yetirmedik aramaya devam edeceğiz. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte derenin içindeki taşların ve kayalıkların altına bakabiliyoruz. Artık rüyalarımıza giriyor ve uyku bize haram oldu. Bir iz bulana kadar da aramalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.