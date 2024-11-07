Her gün farklı adreste saklanıyordu operasyonla yakalandı

Kaynak: İHA
Her gün farklı adreste saklanıyordu operasyonla yakalandı

Bursa’da kesinleşmiş 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli polisi atlatmak için farklı yöntem seçti. İzinin bulunmaması için farklı adreslerde kalan Sakıp U, teknik ve fiziki takip sonrası saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli operasyonla yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve bir çok suçtan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sakıp Ü.'yü bulmak için harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin bulunduğu alanda çemberi daraltan polis, izlediği güvenlik kameralarından şüphelinin Soğanlı Mahallesi'nde bir evde kayıtsız kaldığını tespit edince düğmeye bastı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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