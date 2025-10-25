Kardiyolog Doç. Dr. Muhammed Keskin, bitki çaylarının vücut üzerindeki olumlu etkilerini anlatarak doğal desteklerin önemine dikkat çekti. Keskin, özellikle insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku kalitesi, bağışıklık ve sindirim gibi konularda bitki çaylarının destekleyici rol oynadığını belirtirken, bu ürünlerin tedavi edici değil tamamlayıcı olduğunu belirtti. Sağlık sorunlarında mutlaka doktora danışılması gerektiğini hatırlatan Keskin, en sağlıklı çayları sıralayarak hem gündüz hem de akşam saatleri için önerilerde bulundu.

Doç. Dr. Muhammed Keskin

YEŞİL ÇAY EN FAYDALI ÇAYLAR İÇERİSİNDE BİRİNCİ SIRADA

Yeşil çayın antioksidan içeriğiyle damar, karaciğer ve beyin sağlığına katkı sunduğunu ifade eden Keskin, bu çayın insülin direnci ve karaciğer yağlanması için de etkili olduğunu söyledi. Keskin yeşil çala ilgili olarak, “Yeşil çay en faydalı çaylar içerisinde birinci sırada. Üstelik tek faydası kalp değil. Damarların üzerinde, karaciğer üzerinde ve beyin sağlığı üzerinde ciddi etkileri var. İnsülin direnci ve karaciğer yağlanması için birebir. Ayrıca unutmamak lazım yeşil çay tam bir sporcu içeceğidir” dedi.

PAPATYA ÇAYININ SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİYLE MELATONİNDEN DAHA GÜÇLÜ

Ihlamurun ise bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve uyku kalitesini artırdığını ifade eden Keskin, “Ihlamur bağışıklık sistemini güçlendirir ve mevsim geçişlerinde soğuk algınlığında hastalığın şiddetini ciddi bir şekilde azaltır ve hastalıklara direnç sağlar” ifadelerini kullandı. Papatya çayının sakinleştirici etkisiyle melatoninden daha güçlü bir uyku desteği sunduğunu belirten Keskin, biberiye çayının ise özellikle kalp hastaları için önerildiğini dile getirdi.

MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞIN

Keskin, zencefil, adaçayı, tarçın, kuşburnu ve rezene gibi diğer bitki çaylarının da kalp sağlığına katkı sunduğunu ekleyerek, bu çayların gündüz ve akşam saatlerine göre çeşitlendirilerek tüketilmesini tavsiye etti. Ancak bitki çaylarının tedavi edici değil destekleyici olduğunu söyleyen Keskin, sağlık sorunlarında mutlaka doktora danışılması gerektiğini hatırlattı.