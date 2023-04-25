Her gün yenmesi gereken gıdalar hangisi

Ispanak:

Bitki bazlı omega 3 ve folat bakımından zengin olan ıspanak, kalp hastalığı, felç, osteoporoz riskini azaltmaya yardım eder. Folat kan akışınızı artırır. Ispanak yerine yiyebileceğiniz diğer sebzeler karalahana, marul.

Havuç:

Karotenoid ile dolu olan havuç, kanser ile astım ve romatoid eklem iltihabı gibi iltihaplı hastalıkların riskini azaltmada faydalıdır. Havuç sevmiyorsanız, yer elması, yer fıstığı, tatlı bal kabağı veya mango yiyebilirsiniz. Havucu salatanıza ekleyebilir ya da havuçlu kek yapabilirsiniz.

Yaban mersini:

Antioksidanlarla dolu olan yaban mersini, kanser, şeker hastalığı ve yaşa bağlı hafıza değişikliği ile savaşmaya yardım ediyor. Bu meyve kardiyovasküler sağlığı destekleyen A ve C vitaminleri bakımından zengindir.

Domates:

Antioksidan olan likopen içeren domates, akciğer, prostat, cilt, mide ve mesane kanseri gibi kanserlerin gelişme riskini azaltıyor. Domatesin yerini alabilen sebzeler karpuz, greyfurt, papaya, guavadır.

Yoğurt:

Bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olan yoğurt, kansere karşı da koruma sağlıyor. Bazı yoğurtlar vücudunuzdaki zararlı bakterilerle savaşan probiyotikler içeriyor. Yoğurdu balla ya da meyvelerle atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz ya da kahvaltıda yiyebilirsiniz.

Ceviz:

Omega-3 yağ asitleri bakımından somon balığından bile daha zengin olan ceviz, anti-inflamatuar polifenoller içeriyor. Ceviz sevmiyorsanız bunun yerine badem, yer fıstığı, Avustralya fındığı yiyebilirsiniz. Cevizi salatalarda, kurabiyelerde, tavuğa ya da balığınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.