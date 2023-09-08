Her gün yenmesi gereken hormon dengeleyici besinler hangisi?

İşte hormon dengesini doğru seviyede tutmak için tüketilmesi gereken besinler

BADEM



Günde 10 ila 12 badem yiyin. Badem sağlıklı yağ asitleri, protein, diyet lifi ve vitaminler açısından zengin. Badem yemek, vücudunuzdaki tokluk hissini gösteren bir hormon olan kolesistokinin içeriğini arttırıyor.

SEBZELER ÖNEMLİ



Lahana, karnabahar veya Brüksel lahanası gibi turpgil sebzeler tüketilince östrojen metabolizmasına yardımcı oluyor.

SOMON



Haftada bir kez somon yemek iyi olacaktır. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin. Somon ayrıca iltihap önleyici…

AVOKADO



Günde yarım avokado yemek ideal. Cildinizi genç ve parlak tutuyor.

SIZMA ZEYTİNYAĞI



Yapılan araştırmalara göre, zeytinyağından zengin bir diyet yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasına yardımcı oluyor, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı oluyor. Günde 5 çay kaşığı zeytinyağı tüketmeliyiz.

YOĞURT

Laktobasil probiyotik, laktoz intoleransı, gaz, ishal, kabızlık ve diğer rahatsız edici sindirim sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor.