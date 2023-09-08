Her gün yenmesi gereken hormon dengeleyici besinler hangisi?

Vücudun hormon dengesi çok önemli. Dengenin bozulması durumunda her türlü hastalıkları tetikliyor. Bu nedenle her gün hormon dengeleyici besinler tüketmek gerekiyor. İşte o besinler…

Her gün yenmesi gereken hormon dengeleyici besinler hangisi?

İşte hormon dengesini doğru seviyede tutmak için tüketilmesi gereken besinler

BADEM

Günde 10 ila 12 badem yiyin. Badem sağlıklı yağ asitleri, protein, diyet lifi ve vitaminler açısından zengin. Badem yemek, vücudunuzdaki tokluk hissini gösteren bir hormon olan kolesistokinin içeriğini arttırıyor.

SEBZELER ÖNEMLİ

Lahana, karnabahar veya Brüksel lahanası gibi turpgil sebzeler tüketilince östrojen metabolizmasına yardımcı oluyor.

SOMON

Haftada bir kez somon yemek iyi olacaktır. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin. Somon ayrıca iltihap önleyici…

AVOKADO

Günde yarım avokado yemek ideal. Cildinizi genç ve parlak tutuyor.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Yapılan araştırmalara göre, zeytinyağından zengin bir diyet yağ hücrelerinin daha hızlı parçalanmasına yardımcı oluyor, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı oluyor. Günde 5 çay kaşığı zeytinyağı tüketmeliyiz.

YOĞURT

Laktobasil probiyotik, laktoz intoleransı, gaz, ishal, kabızlık ve diğer rahatsız edici sindirim sistemi hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor.

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Van'da zehir tacirlerine operasyon Güncel
Van'da zehir tacirlerine operasyon
İşte ayrık omurga hastalığının bilinmeyenleri Sağlık
İşte ayrık omurga hastalığının bilinmeyenleri
Her yediğimizde onlar var Sağlık
Her yediğimizde onlar var
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor Ekonomi
Otomobili olanlar ağlayacak! Büyük zamlar geliyorum diyor
Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı Güncel
Atatürk’ün annesinin Darüşşafaka’ya yaptığı bağışın belgesi. Ümit Doğan açıkladı
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Aronya hangi hastalıklara iyi gelir?
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı Güncel
Yabancı uyruklu kardeşler birbirine bıçaklarla saldırdı