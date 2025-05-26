Her gün yumurta yiyince ne oluyor? Uzmanlar açıkladı

Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ve protein deposu olarak bilinirken, her gün tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri yıllardır tartışıldı.

Kolesterol içeriği nedeniyle bir dönem suçlanan yumurta, son bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle yeniden masaya yatırıldı.

Peki, her gün yumurta yemek gerçekten sağlıklı mı, yoksa kolesterol seviyelerini tehdit eden bir alışkanlık mı? Bilim dünyası, bu soruya çarpıcı yanıtlar verdi.

1990’lı yıllarda yumurtanın kolesterol içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebileceği düşünülüyordu.

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Amerikan Kalp Derneği’nin 1968’de önerdiği günlük 300 mg kolesterol sınırına dayanan bu görüş, bir yumurtanın yaklaşık 200 mg kolesterol içerdiği gerçeğiyle birleşince, haftada bir yumurtadan fazla tüketimin riskli olduğu algısını oluşturdu. Ancak, 1999’da Harvard Üniversitesi’nde 117 bin kişiyle yapılan bir araştırma, haftada bir yumurta ile günde bir yumurta tüketenler arasında kalp-damar hastalığı riski açısından fark olmadığını ortaya koydu.

Bu çalışma, yumurtanın “tehlikeli” imajını değiştirmeye başladı ve 2000’li yıllarda beslenme kılavuzları, yumurta tüketimindeki kısıtlamaları gevşetti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Erin Michos, yumurtanın kolesterol üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar büyük olmadığını vurguladı:

“Yumurtadaki diyet kolesterolü, çoğu insanda kan kolesterolünü anlamlı bir şekilde artırmıyor. Asıl risk, doymuş yağlar ve trans yağlarla dolu işlenmiş gıdalardan geliyor.”

Michos’a göre, sağlıklı bireyler için günde bir yumurta tüketimi, kalp sağlığına zarar vermediği gibi, faydalı besin öğeleriyle destekleyici olabilir.

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Yumurtanın besin değeri, onu “süper besin” kategorisine taşıdı. Bir yumurta, yaklaşık 6 gram yüksek kaliteli protein, 9 temel amino asit, B12, D, E vitaminleri, selenyum, fosfor ve kolin içeriyor. Özellikle kolin, beyin fonksiyonlarını destekleyen ve hamilelikte fetal gelişim için kritik bir besin olarak öne çıktı.

Yapılan bir araştırma, yumurtanın çiğ sebzelerle tüketildiğinde E vitamini emilimini artırdığını gösterdi. Ayrıca, yumurta sarısındaki lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıklarının riskini azalttı.

PEKİ, HER GÜN YUMURTA YEMEK HERKES İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Uzmanlar, bu sorunun yanıtının bireysel sağlık durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Mayo Clinic’ten Dr. Francisco Lopez-Jimenez, “Sağlıklı bireyler için haftada 7 yumurtaya kadar tüketim genellikle güvenli. Ancak diyabet veya kalp hastalığı olanlar, yumurta sarısını haftada 3-4 ile sınırlamalı” dedi.

Yayımlanan bir çalışma, günde 300 mg’dan fazla kolesterol tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini %17, ölüm riskini ise %18 artırabileceğini öne sürdü. Bu nedenle, yüksek kolesterol veya diyabet hastalarının doktorlarıyla konuşmadan yumurta tüketimini artırmaması önerildi.

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Yumurtanın pişirme şekli de sağlık etkilerini belirledi. Haşlanmış yumurta, besin değerini koruyan en sağlıklı seçenek. Yağda kızartma yerine sebzelerle omlet yapmak, hem lezzeti hem de besleyiciliği artırır.

Uzmanlar, yumurtanın düşük kalorili (yaklaşık 78 kalori) ve tok tutucu özelliğinin, kilo kontrolü hedefleyenler için ideal olduğunu belirtti.

Amerikan Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, haftada 12 yumurtaya kadar tüketimin, prediyabet ve tip 2 diyabetli kişilerde bile kardiyovasküler risk faktörlerini artırmadığını gösterdi.

Çoğu zarar, azı karar prensibine bağlı kalmalıyız. Günde 8-10 yumurta gibi aşırı tüketim, faydadan çok zarar getirebilir.

Aşırı yumurta tüketimi, özellikle böbrek problemi olanlarda fazla protein yüklenmesine ve yağlı karaciğer hastalığı riskine yol açabilir. Ayrıca, çiğ veya az pişmiş yumurtaların Salmonella riski taşıdığı unutulmamalı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1995-2002 yılları arasında Salmonella vakalarının %53’ünün yumurtadan kaynaklandığını rapor etti.

Avustralyalı Beslenme Uzmanı Sharon Natoli, yumurtanın akşam tüketiminin bile faydalı olabileceğini öne sürdü:

“Uyumadan 2 saat önce yenen yumurta, melatonin salgısını artırarak stresi azaltabilir ve kas yapısını korumaya yardımcı olabilir.”

Natoli, özellikle sporcular ve kas kütlesini korumak isteyenler için yumurtanın akşam öğünlerinde değerli olduğunu vurguladı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, sağlıklı bireyler için her gün 1-2 yumurta tüketiminin genellikle güvenli ve faydalı olduğunu gösterdi. Ancak, kolesterol, diyabet veya kalp hastalığı gibi risk faktörleri olanlar için doktor tavsiyesi şart.

Yumurta, doğru miktarda ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketti.