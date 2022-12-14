Her hafta 1 üye yaptı

Ekim ayından itibaren 12 hafta boyunca belirlediği hedefe ulaşmak için faaliyette bulunan Özcan toplamda 13 yeni üye yapmayı başardı.

Partiye yeni kazandırdığı 13 üyeye ait formları AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'e teslim eden Özcan, "Demokraside halkın sandığa gidip oy vermesi kadar bizzat üye olarak da partisine destek olmasını çok önemli buluyorum. Bu sebeple vatandaşlarımız parti üyeliğine istekli olmaları için kapılarını çalıp bu davetleri yapmalıyız" dedi.