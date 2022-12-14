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Her hafta 1 üye yaptı

Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye "Artı 1 Üye" çağrısı parti teşkilatını harekete geçirdi. Çağrının ardından üye kayıt faaliyetine girişen AK Parti Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan her hafta 1 üye kaydetmeyi kendine hedef koydu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:48
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Her hafta 1 üye yaptı

Her hafta 1 üye yaptı
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Ekim ayından itibaren 12 hafta boyunca belirlediği hedefe ulaşmak için faaliyette bulunan Özcan toplamda 13 yeni üye yapmayı başardı.

Partiye yeni kazandırdığı 13 üyeye ait formları AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'e teslim eden Özcan, "Demokraside halkın sandığa gidip oy vermesi kadar bizzat üye olarak da partisine destek olmasını çok önemli buluyorum. Bu sebeple vatandaşlarımız parti üyeliğine istekli olmaları için kapılarını çalıp bu davetleri yapmalıyız" dedi.

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