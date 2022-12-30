Süper Lig demeyin ayıptır. Bu Türkiye Skandallar Ligi. Her hafta aynı şey kim durduracak bu rezaleti

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Futbol ahh güzel oyun.

Bizim elimizde ne hale geldi; getirenler gurur duyun.

Her hafta rezalet.

Sürekli aksiyon.

Futbol hep ikinci planda.

Sürekli konumuz hakemler de hakemler hakemler de hakemler.

Yakıyorlar. Yanıyorlar. Sürekli şaibe düşürüyorlar.

TFF Başkanı ise evde bilgisayar oynayan çocuklar gibi. Bilgisayarın başında poz veriyor. Ne o hakemleri artık bilgisayarla atıyorlarmış!

Çocuk kandırıyorlar!

Yahu neyle atarsan ata. Elindeki malzemeyi geliştiremediğin sürece neyin değişeceğini sanıyorsun.

Son Sivas'taki hakem ve VAR skandalı.

Bütün dünyada çözüm olan bu VAR'ın bizim ülkede nasıl oluyor da krize yol açtığını göremiyor musun?

Berbat sahalar.

Berbat hakemler.

Sonuçta berbat maçlar.

Bir de Süper Lig diyoruz adına. Ayıptır. Bu olsa olsa Türkiye Skandallar Ligi'dir.

Bunun izahı budur.

Biz yine de futbolu yazmaya çalışalım. Önce haftanın sonuçlarıyla başlayalım:

Ankaragücü-Ümraniyespor: 1-2

Başakşehir-Antalyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Hatayspor: 4-0

Alanyaspor-Kayserispor: 3-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: KARAGÜMRÜK

Ben aslında çoktandır bir patlama bekliyordum da kime patlayacak diye merak ediyordum. Kısmet Trabzonspor'aymış; feci patladı. Göz açtırmadı, fark attı. Zaten Andrea Pirlo gibi bir futbol bilgininin takımının uzun süre kötü gideceğini beklemek saçmalıktı. Müthiş oynadı. Kalecisinden en ucundaki adamına kadar herkes görevini yaptı. Sonuçta da ortaya böyle görkemli bir skor çıktı. İşte Karagümrük, işte Pirlo. Geçmiş olsun Trabzonspor'a.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: BORİNİ (KARAGÜMRÜK)

Karagümrük Trabzonspor'a fark atarken maça Fabio Borini damgasını vurdu. Zaten müthiş bir sezon geçiriyordu. Attığı gollerle, yaptığı asistlerle dikkat çekiyordu. Yine coştu. Bir gol attı, bir de asist yaptı. 14 maçta 9 gole ulaştı. Daha ne yapsın. Bir ağzıyla kuş tutmadığı kaldı. Karagümrük'te kalmadı keder, Borini'yi alkışlamayan ayıp eder.



HAFTANIN KARMASI:

BATUHAN (KARAGÜMRÜK)

FERDİ (FENERBAHÇE), NDAYİSHİMİYE (BAŞAKŞEHİR), LEROY FER (ALANYASPOR), OSAYİ (FENERBAHÇE)

AVOUNOU (ÜMRANİYE), MERTENS (GALATASARAY), GEDSON (BEŞİKTAŞ), ULVESTAD (SİVASSPOR),

BARONİ (KARAGÜMRÜK), BAJİC (GİRESUNSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:

TARAFTARLAR

Vallahi bravo. Helal olsun. Bu nasıl sevgidir, daha ne olsun. Baylar, bayanlar, çocuklar. Her şeye rağmen tribünleri dolduranlar. Takımlarının peşinde koşmaktan usanmayanlar. Bu sözlerim hepinize. Bu futbola bu kadar seyirci hakikaten takdire değer. Bir de İngiltere, Almanya gibi olsa ligimiz kim bilir neler olur? Ama sizin hakkınız odur.

CEZA TAHTASI:

HAKEMLER

Her hafta bir olay. Her hafta birden çok hatalar. Geçen haftaki Atilla Karaoğlan skandalını unutmadan (NKoudou'ya rakibine kafa atmasına rağmen kırmızı kart göstermemişti) bu kez de Erkan Özdamar-Özgüç Türkalp çıktı karşımıza. Sivasspor'un Galatasaray'a attığı golü neden iptal ettiniz anlatsanıza. Ya da federasyon anlatsın, MHK açıklasın. Yeter artık yeter. Bunun izahını birileri yapsın. Ne istiyorsunuz, ne amaçlıyorsunuz. Ya çeki düzen verin kendinize, ya da çekin gidin. İnsanların sabrını daha fazla zorlamayın.

SİVAS'IN SAHASI

Sivasspor-Galatasaray maçını izlerken gözlerime inanamadım. Öyle bir saha zemini ki dondum kaldım. Resmen patates tarlası gibi. Çukurlar var. Kale önleri hele daha rezalet. Nedir bu vaziyet. Kim yaptı bu zemini? Kimler yaptı? Bir futbolcu ağır bir sakatlık yaşasaydı ki Allah'tan yaşamadı bunun hesabını kim verecekti. Sivasspor'un örnek başkanı, Türk futbolunda centilmenliğin ve sorumluluğun adı Mecnun Otyakmaz da maçtan sonra bunun mahçubiyetini yaşadığını açık açık söyledi. O halde, haydi başkan. Önce sorumlusundan hesap sorun, sonra da lütfen bunun bir çaresini bulun

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.