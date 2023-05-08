Her kadın jinekoloğa gitmeli

Özellikle son zamanlarda artan jinekolojik rahatsızlıkların giderilmesi hususunda uzmanlar mutlaka ehil kişilere danışılması gerektiği konusunda kadınları uyarıyor.

Dr. Angın, “Bir çok hastamızdan yıllardır benim böyle bir rahatsızlığım vardı. Fakat bunun bir tedavisi olduğunu bilmiyordum” cümlesini sık sık duyduklarına dikkat çekti.

Son dönemlerde kadın hastalıklarında gelen şikayetler içerisinde en sık şikayetleri sıralayan Angın, "Yağlı ve şişkin bölgeler, idrar kaçırma ve genital siğiller olarak sıralayabiliriz. Tedaviler doğru teknikle doğru zamanda doğru kişiye uygulandığında pek çok alanda olumlu katkı sağlar” diye konuştu.

Dr. Angın, “Huzurlu insan, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için sloganıyla halkımıza yardımcı olmak, sorulara bilimsel yanıtlar vermek için azami çaba gösteriyoruz" dedi.