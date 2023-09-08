Her kadının hayali; bebeksi cilt

Bebeksi bir cilde sahip olmak her kadının hayali. Peki, ama nasıl? İşte yanıtları…

Cildin, parlak, canlı ve renk bütünlüğü olması önemlidir. Bunlar cildin güzel görünmesini sağlar. Bu şekilde makyaja gerek duymayabilirsiniz. Bebek gibi bir cilde sahip olmak için, çok pahalı ürünlere ya da cilt bakımlarına sürekli gerek duyulmamalıdır. Yapılması gereken doğal yöntemler dışında cilt bakımı ve ürünlerine gerek duyulmalıdır. Kişinin kendine iyi bakması ve sağlıklı yaşaması gerekmektedir. Beslenme, su tüketimi, uyku düzeni, masaj, stres ve hava dahi cildimizi olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Eğer bazı öneriler dikkate alınırsa, bebeksi bir cilde kavuşmak hayal olmaktan çıkar.

MAKYAJLA UYUMAK

Uyurken cilt kendini yeniler bu yüzden kesinlikle makyajınızı çıkarmadan uyumayınız. Makyaj cildin hava almasını engelleyerek cilt problemlerine sebep olmaktadır. Bu yüzden makyajla yatmayınız. Cildinizdeki makyajı doğal ürünlerle çıkarınız. Makyaj sonrası bakımı unutmayınız. Makyajınızı temizledikten sonra tonik olarak gülsuyu kullanabilirsiniz. Tonik sonrası ise nemlendirici kullanarak cildinizi nemlendiriniz.

BESLENMEK

Beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Aşırı yağlı gıdalar vücut sağlığını olumsuz etkilediği gibi cildimizi de kötü etkilemektedir. Ciltte sivilcelenmelere sebep olmaktadır. Sağlıklı besinler tüketmek cilt sağlığını korumaktadır.

SU TÜKETİMİ

Özellikle su tüketimi çok önemlidir. Su vücudun ihtiyacı olduğu gibi cildin de ihtiyacıdır. Düzenli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Sağlıklı meyve ve sebze tüketimi cildin güzelleşmesine yardımcı olacaktır.

STRESTEN UZAK DURMAK

Stres her hastalığın habercisidir. Stresten uzak durmak gerekmektedir. Kişinin strese sebep olan nedenleri belirleyip ona göre hareket etmesi gerekmektedir. Stres sonrası ciltte sivilce, leke ve farklı bozukluklar meydana gelebilir. Bu yüzden daha sakin ve rahat bir hayat yaşamaya çalışılmalıdır.

NEMLENDİRMEK

Mevsimsel olarak cilt nemini kaybeder ve pul pul olarak dökülür. Ciltte oluşan kuruluğa karşı, nemlendiriciler uygulamak gerekmektedir. Pahalı ürünlere gerek duyulmadan, evde yapacağınız kolay ve basit tariflerle nemlendirici yapabilir ve uygulayabilirsiniz. Cildin yeteri miktarda nemlenmesi gerekmektedir.

YÜZ MASAJI

Yüz masajı önemlidir. Bilinçli ve bilgili şekilde yüzünüze masaj yapmalısınız. Hafifçe parmak yardımıyla masaj yapılarak kan dolaşımını etkilemelisiniz. Kan dolaşımı sayesinde cilt daha canlı bir görünüm alacaktır. Masajın dışında yüz yogası yapabilirsiniz. Yüz yogası cilt güzelliğinin geri kazanılmasını sağlamaktadır. Özellikle sarkma ve gevşemelere karşı yüz yogasının önemi büyüktür. Cildi toparlayarak sıkı bir hal almasını sağlamaktadır.