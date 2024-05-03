Her mahallede şubesi bulunan milyonların alışveriş yaptığı markette skandal görüntü! Ambalajın içinden fare çıktı

Gıda ürünlerini incelemesiyle meşhur "DENETLE" hesabının “Dikkat! Mideniz bulunabilir” notuyla paylaştığı haberde, “ŞOK marketten alınan çekirdekten fare çıktı. Fare çekirdekle beraber kavrulmuş ve yapışmış. Bu üretim bandından geçen diğer çekirdekleri şu an tüketiyor olabilirsiniz” ifadelerini yer verildi.

ŞOK bünyesine ait olan kuruyemiş markası Amigo’nun çekirdek paketinden çıkan fare sosyal medyada da kısa sürede hızla yayıldı.

ŞOK Marketler Grubu’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.