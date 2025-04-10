CHP lideri Özgür Özel 21. Olağanüstü kurultayda iktidara yönelik, “cunta” söylemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki suç duyurusu ve tazminat davası hakkındaki soruya iki çarpıcı yanıt verdi.

Birincisi şu sözleri:

“Erdoğan’a ‘darbeci’ diyen ilk kişi Sayın Bahçeli’dir, ben değilim. 2012 grup toplantısında Erdoğan’a ‘cuntacı’ diyor, AK Parti yönetimine ‘cunta yönetimi’ diyor ve Erdoğan’a ‘cuntacı’ dedikten sonra, ben bugün Erdoğan’a ‘cuntacı’ ve ‘cunta’ dedim diye bir siyasi yasak gelirse rücu davası açarım. Sayın Bahçeli‘den bunu talep etmeleri lazım. Ben aradan çekilirim. Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler.”

Erdoğan’ın açtığı davada Özgür Özel, MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’yi tanık göstermeli.

İkincisi şu sözleri:

“Beni çok zorlamasınlar. Cuntacı olduğunu da mahkeme yoluyla ispat edecek çok ciddi kanıtlar var.”

CHP dün akşam, Şişli Belediyesinin önünde ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi yaptı.

Bu mitingler devam edecek.

Erdoğan ve AKP iktidarı seni çok zorlamasınlar ama Özgür Özel seni çok, hem de çok zorluyorum.

Her mitingde Erdoğan ile AKP iktidarına neden “cunta” ve “cunta yönetimi” dediğini açıkla.

Her mitingde Türk milletine, “cunta” ve “cunta yönetimi” sözlerini “çok ciddi kanıtlar” ortaya koyarak madde madde “ispat et.”

Özgür Özel’e diyorum ki; Her mitingin ana teması AKP iktidarının kara lekesi olsun.

Yolsuzluklar,

Yasaklar,

Yoksulluklar,

Anayasa ihlalleri,

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması,

Siyasi yargı kararları,

Ekonomik kriz,

Milli değil dinci eğitim,

Özelleşen sağlık,

Çökertilen emekliler,

Beyin göçü,

Amerika’ya bağımlılık,

Dış politikada çöküş,

Suriye batağı,

S-400 krizi,

Putin’in kapısında ayakta bekletilmesi,

Tank Palet rezaleti,

128 milyar dolar nerede?

Erdoğan ailesinin vakıfları,

Erdoğan ailesinin yurt dışı mal varlıkları,

Fethullah Gülen hayranlıkları,

FETO’culara devlette paralel yapı kurdurmaları,

Ergenekon Balyoz kumpasları,

Kozmik Oda skandalı,

15 Temmuz hain darbe girişimi,

17- 25 Aralık skandalları,

Trump’ın hakaret mektubu,

Medya baskıları,

Rahip Brunson ve Deniz Yücel skandalları,

Cemal Kaşıkçı suikastı,

Mühürsüz oyları geçerli sayan YSK darbesi sonucu 16 Nisan’da parlamenter rejimin yıkılması,

3. Kez cumhurbaşkanı adaylığına engel anayasa hükmünün YSK darbesi ile çiğnenmesi.

Parsel, parsel rant dosyaları,

Beşli Çete İddiaları,

Kur Korumalı Mevduat,

Varlık Fonu,

İmar Afları ve depremler,

Gezi Davası mağdurları ve Osman Kavala,

OHAL Dönemi ve KHK’lar,

Çevre ve Doğa Tahribatları,

Deprem, sel ve yangın sorumlularının görevden alınıp yargılanmamaları,

Davet Usulü ihaleler,

Kamu- Özel İşbirliği (KOİ) projeleri ile devlet zararları,

TÜİK verilerine müdahale sonucu fakirleşen çalışanlar ve emekliler,

Sadaka Ekonomisi,

Parti Devleti yapılanması,

Kadın Hakları ve İstanbul Sözleşmesi,

İfade Özgürlüğü Baskısı,

Kayyum atamaları…

Sonuç olarak Türk milletinin feraseti çok güçlüdür.

Bu temalı mitinglerle Türk Milleti öyle bir ayağa kalkar ki; AKP + MHP iktidarı ile Erdoğan ve Bahçeli’yi erken seçim yapmak zorunda kalır.