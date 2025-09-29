Her porsiyonu ömürden ömür çalıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Tüketiciyi kolaylığı ve lezzetiyle cezbeden ultra işlenmiş gıdalar (UİG), bilimsel araştırmaların odağında yer aldı.

Gelişmiş endüstriyel yöntemlerle üretilen ve genellikle düşük maliyetli maddeler, yağlar, şeker, tuz ile çok sayıda kozmetik katkı maddesi içeren bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisi çarpıcı bir dille ifade edildi.

British Medical Journal (BMJ)'da yayımlanan kapsamlı bir inceleme (umbrella review), yaklaşık 10 milyon katılımcıyı içeren 45 çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Bu büyük ölçekli analiz, daha fazla UİG tüketimi ile herhangi bir nedenden ölüm riskinin artması arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

İnceleme, UİG'lerin kalp hastalıkları, zihinsel sağlık bozuklukları, tip 2 diyabet ve diğer ciddi sağlık sorunları dahil olmak üzere 32 sağlık durumuyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Stanford Önleme Araştırma Merkezi'nden Araştırma Diyetisyeni Dalia Perelman, bu gıdaların genellikle lif, mikro besinler ve faydalı bitkisel kimyasallar açısından düşük olduğunu vurguladı.

Perelman, bu ürünlerin doymuş yağ, tuz ve şeker içeriğinin yüksek olmasının, bilinen risk faktörlerini daha da şiddetlendirdiğini belirtti.

KALP VE METABOLİK HASTALIKLAR İÇİN ÇİFTE TEHLİKE

UİG'lerin en kuvvetli bağ kurduğu alanların başında kardiyometabolik hastalıklar geldi.

BMJ incelemesi, yüksek UİG tüketiminin kalp ve damar hastalığıyla ilişkili ölümlerin riskini yüzde 50'ye kadar artırdığına dair "inandırıcı" kanıtlar buldu. Kalp hastalığından ölüm riskinin ise yüzde 66 daha yüksek olduğu yönünde "son derece düşündürücü" kanıtlar mevcut olduğu kaydedildi.

Brezilya São Paulo Üniversitesi'nden Profesör Carlos Monteiro, UİG'lerin doğası gereği sağlıksız olduğunu ve beslenme kalitesini bozduğunu belirten uzmanlar arasında yer aldı.

Obezite, ömrü 10 yıla kadar kısaltıyor! Uzmanlardan hayati uyarılar

Monteiro, bu endüstriyel formülasyonların vücudumuzun beklediği gıda matrisinden yoksun olduğunu ve bu nedenle vücudun bu ürünlere adapte olamadığını, hatta zararlı olarak tepki verebildiğini ifade etti.

ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barry Popkin ve meslektaşları tarafından yapılan bir çalışma ise UİG tüketimindeki çarpıcı artışa dikkat çekti.

Popkin, bu gıdaların yüksek düzeyde tuz, şeker ve sağlıksız yağlar içerdiğini ve genellikle aşırı tüketime teşvik etmek üzere tasarlandığını belirtti.

Tüketicilerin daha az işlenmiş gıdalara yönlendirilmesi için acil politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

"HAZ NOKTASI" VE BAĞIMLILIK RİSKİ

Uzmanlar, UİG üreticilerinin ürünleri, en yüksek lezzeti sağlamak üzere şeker, tuz ve yağın hassas bir kombinasyonu olan "haz noktası"na göre formüle ettiklerini de aktardı. Dalia Perelman, bu tasarımın aşırı yemeyi teşvik ettiğini ve doygunluk hissini azalttığını söyledi.

Prof. Dr. Barry Popkin'in çalışmaları, UİG'lerin sadece besin profilleri nedeniyle değil, aynı zamanda içerdikleri renklendiriciler ve tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri nedeniyle de sorun teşkil ettiğini vurguladı. Popkin, bu maddelerin beynin ödül merkezini uyararak bağımlılık benzeri bir etki yarattığını ve insanların bu gıdalara daha sık uzanmasına neden olduğunu belirtti.

Bu veriler ışığında, bilim insanları ve yabancı sağlık otoriteleri, tüketicileri etiketleri dikkatle okumaya ve içerik listesinde mutfaklarda nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan bileşenler (örneğin, hidrojene yağlar, yüksek fruktozlu mısır şurubu, emülgatörler) varsa bu ürünlerden uzak durmaya davet etti.