Her sabah tüketilen dut pekmezinin bir tek ölüme çaresi yok! Bilim onayladı, uzmanlar önerdi

Uzun yıllardır geleneksel tıbbın vazgeçilmez bir parçası olan dut pekmezi, son dönemde yabancı bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının da dikkatini çekti.

Dalından toplanan dutların kaynatılmasıyla hazırlanan bu doğal ürünün, özellikle kronik yorgunluktan bağışıklık sistemi zayıflığına kadar pek çok sağlık sorununa karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalarla desteklendi.

Araştırmacılar, pekmezin zengin içeriğinin, bireyleri hastalıklara karşı daha dirençli kıldığını ve demir depolarını desteklediğini ifade etti.

DEMİR DEPOLARINI DOLDURMADAKİ ROLÜ ONAYLANDI

Dut pekmezinin en bilinen faydalarından biri olan demir eksikliğini giderme özelliği, yapılan çalışmalarla önemli ölçüde desteklendi. Özellikle koyu renkli dutlardan elde edilen pekmez, içerdiği yüksek orandaki demir sayesinde aneminin doğal yoldan tedavisine yardımcı olabildiği belirtildi.

New York'taki önde gelen beslenme uzmanlarından Dr. Jane Foster, pekmezin bu etkisini değerlendirdi. Dr. Foster, "Dut pekmezi, özellikle vejetaryen ve vegan beslenen bireyler için bitkisel kaynaklı demirin en önemli kaynaklarından biri. Vücudun demiri emilimini yüksek oranda sağlayabilme potansiyeline sahip olması, onu geleneksel takviyelerin güçlü bir alternatifi haline getirdi" ifadesini kullandı.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ OLARAK ÖNE ÇIKTI

Dut pekmezi, zengin antioksidanlar, C vitamini ve mineraller içeriği sayesinde güçlü bir bağışıklık kalkanı oluşturma potansiyeli taşıyor. Yapılan bir dizi bilimsel araştırma, pekmezin antioksidan özelliklerinin hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruduğunu ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırdığını gösterdi.

Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden biyokimya profesörü Dr. Hiroshi Tanaka, dutun ve ondan elde edilen ürünlerin geleneksel Asya tıbbındaki yerinin altını çizdi. Dr. Tanaka, laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, "Dut özlerinde bulunan flavonoid ve antosiyanin gibi bileşikler, hücre hasarını azaltmada ve iltihaplanmayı hafifletmede önemli bir rol oynuyor. Düzenli ve ölçülü tüketimin, özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekleyerek bireylerin hastalıklardan korunmasına katkı sağladığı görüldü" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, yorgunluktan bağışıklık zayıflığına kadar pek çok şikayet için sabahları bir kaşık dut pekmezi tüketilmesini önerdi. Bu basit adımın, vücudun enerji seviyesini hızla yükselttiği ve gün boyu süren bir zindelik sağladığı bildirildi. Geleneksel bilgeliğin, modern bilim tarafından da desteklenmesiyle dut pekmezi, sağlıklı yaşam arayışında olanlar için yeniden keşfedilen bir gıda olarak gündemdeki yerini aldı.