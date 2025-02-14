Her satırı dehşet verici! Aynı vahşetle iki cinayet işleyip 'pişmanım' dedi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı'nın cesedini 10 Mart 2024'de Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. 4 ay sonra Kars'tan sinyal veren telefonun yapılan araştırmada Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi.

CİNAYETİ ANLATIP "ÇOK PİŞMANIM" DEDİ

Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Atilla Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

TUĞCE'Yİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Atilla Cücü'nün 1998 yılında 9 yaşında olan komşusunun kızı Tuğçe Omita'yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, cinsel istismarda bulunup ardından boğarak öldürdüğü daha sonra da cesedi battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı. Yargılanıp müebbet hapse çarptırılan Cücü'nün cezasını çekip tahliye olduktan kısa süre sonra da Murat Arlı'yı öldürdüğü belirtildi.

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MÜEBBET İLE YARGILANIYOR

Atilla Cücü hakkında "kasten öldürme" suçundan Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Atilla Cücü bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Son savunmasını yapan Cücü, "Arkadaşımı bilerek öldürmedim. Kendisini itekledim ve düştü. Sadece kazaydı. Benim bu olayda bir suçum yok" dedi. Mahkeme heyeti, Atilla Cücü'yü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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"KIZIMIN ÖLDÜĞÜ GÜNE GERİ DÖNDÜM"

Atilla Cücü'nün tekrar cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita'nın annesi Döne Omita "Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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