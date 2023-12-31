Her seçimde TFF'den istifa edip Belediye Başkan adayı olan Mustafa Baltacı 2. kez istifa edip Belediye Başkan adayı oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Her seçimde TFF'den istifa edip Belediye Başkan adayı olan Mustafa Baltacı 2. kez istifa edip Belediye Başkan adayı oluyor
Her seçimde TFF’den istifa edip Belediye Başkan adayı olan Mustafa Baltacı 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olmak için TFF’den 2. kez istifa etti.

TFF’de Protokol Direktörlüğü görevinde olan Mustafa Baltacı, her seçimde belediye başkanı olmak için adaylığını koyup TFF’den istifa etmesi ile tanınıyordu.

Balcı, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye Başkanı olmak için yeniden adaylığını ilan edip TFF’deki görevinden istifa etti.

Balcı’nın TFF’ye sunduğu istifa dilekçesinde 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiği şu sözlerle belirtildi:

“TÜRKİYE FUTBOL FEDARASYONU BAŞKANLIĞI’NA

3 Yıldır yürütmekte olduğum Türkiye Futbol Fedarasyonu Protokol Direktörlüğü görevimden, 01.12.2023 tarihi itibariyle, 31 Mart 2024’ te yapılacak olan Yerel Seçimlerde Belediye Başkanlığı adaylığımdan dolayı istifa ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.”

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