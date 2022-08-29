29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Her şey 9. tweette gizliydi. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi

Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Her şey 9. tweette gizliydi. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi

Şarkıcı Gülşen’in tahliye olmasının ardından Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur, Peker’in iki gün önce attığı tweeti alıntılayarak, “Sedat Peker bize söylemişti.” dedi. Gülşen’in hapisten çıkmasının ardından Peker’in 9 numaralı tweeti gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:21
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:25
Takip Et

Her şey 9. tweette gizliydi. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi

Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tweet attı. Her şey 9. tweette gizliydi. Şarkıcı Gülşen neden tahliye edildi
+
Aa
-

Son günlere damgasını vuran ünlü şarkıcı Gülşen’in tutuklanması Sedat Peker’in iddialarıyla daha da alevlendi. 27 Ağustos’ta “Deli Çavuş” hesabından, “Şarkıcı Gülşen’i gerçekten benim yüzümden tutukladılar. (Vallahi diyorum) Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler. Ancak onlar benim elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular. (Lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün)” satırlarına yer vermişti.

SEDAT PEKER “GÜLŞEN’İ PAZARTESİ SERBEST BIRAKACAKLAR” DEMİŞTİ

Peker devamındaki 9 numaralı tweetinde ise “Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var. Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. Gülşen’i Pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde.” demişti.

SEDAT PEKER’İN SÜRPRİZİ NE?

Gülşen bugün (Pazartesi) serbest bırakılırken Peker’in devamında attığı “Siz Pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle geleceğim.” tweetinde ise söz konusu sürpriz ne olduğu merak konusu oldu.

yenicaggazetesi.com.tr

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emrah arslan
29.08.2022 17:29
Tiksiniyorum bu halktan.tiksiniyorum bu halkı temsil edenlerden.artık yeter.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
2
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
3
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
4
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
5
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
7
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.