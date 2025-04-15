“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin cezaevinden çıktı, sessizliğini bozdu!

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” seçim sloganının mimarı ve CHP'de PM üyesi seçilen Berkay Gezgin, protestolarda tutuklandığı süreçte neler yaşadığını Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e anlattı. Koğuşta, yer yattıklarını kendilerine verilen eşyaların pis olduğunu belirten Gezgin, “zorlu bir süreçti” yorumunda bulundu. Gezgin, “Her şey çok güzel olacak” seçim sloganının hikayesine ilişkin, “O sözler, önceden planladığım bir şey değildi. O anda ağzımdan çıktı” ifadelerini kullandı.

“O SÖZLER, ÖNCEDEN PLANLADIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ”

“Her şey çok güzel olacak” seçim sloganının mimarı Berkay Gezgin, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün bugünkü köşe yazısında yer aldı. Gezgin, Öztürk’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. , “Her şey çok güzel olacak” sözünün hikayesini Gezgin, şu şekilde anlattı:

“İncirli mitinginde Ekrem Başkan’a sevgimi gösterebilmek, sarılabilmek, bir ses olabilmek, bir şey diyebilmek için seçim otobüsünün peşinden koşturmuştum. Mitingi alanda izleyemedim, kalabalıktı. Otobüs miting alanından çıkınca peşinden koşarım, yanaşırım diye düşündüm. Otobüsün peşinden koştum. Çünkü otobüs kalabalıkta duruyor, yavaş yavaş ilerliyor, Ekrem Bey vatandaşları selamlıyordu. Otobüsün camı açılınca ‘Her şey çok güzel olacak’ diye bağırdım. O sözler, önceden planladığım bir şey değildi. O anda ağzımdan çıktı. Ekrem Başkan’a mazbatasının verilmediği dönemdi. Bir haksızlık söz konusuydu. Nitekim ikinci seçimin sonucunda da her şey çok güzel oldu.”

“ÇOK ŞAŞIRMIŞ, CANLI CANLI ŞAHİT OLMUŞ”

İftirayı kanıtlayacağının altını çizen Gezgin, “Ben bağırırken otobüsün içinden video çektiklerini bilmiyordum. Hatta cezaevindeyken Özgür Özel başkanımız ziyarete gelmişti, sağ olsun. Meğer o gün otobüsteymiş. Kendisi anlattı. Ben onu hiç görmemiştim. Arka taraftaymış. O da olayın bu şekilde gerçekleşmesine çok şaşırmış, canlı canlı şahit olmuş” ifadelerini kullandı.

“YERDE YATTIK, VERDİKLERİ YORGANLAR DA TOZLU, PİSTİ”

İmamoğlu protestolarına katılan Gezgin, tutuklanması sonrası cezaevindeki süreci anlattıç Gezgin, “Cumhurbaşkanı’nın annesine küfür eden grubun organizatörü olduğumu iddia edenler oldu. Asla böyle bir şey olmadı. Çünkü, küfür edilme iddiası 23 Mart’ta, oysa ben 22 Mart’ta gözaltına alındım. Bunun böyle olduğunu da kanıtlayacağım. Saraçhaneden çıkmış, evime doğru bir arkadaşımla yürüyorduk. Etrafımızda yürüyüş yoktu. Polis bizi çağırdı. Yanına gittik. Gözaltına alındık. Tabii sağlık kontrolleri, emniyet derken Esenler Emniyeti’nden yaklaşık 60 saat sonra adliyeye götürüldüm. Nezaret sürecinin şartları kötüydü. 42 kişiyi aynı nezarette tuttular. Orası toplasanız 15-20 kişi alacak kapasitede bir yerdi. Yerde yattık, verdikleri yorganlar da tozlu, pisti. Verilen yemekler çok kötüydü. Çok zor bir süreçti” şeklinde konuştu.