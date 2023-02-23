Usta sanatçıdan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına büyük bağış. Herkes mesaj yağmuruna tuttu

Sanat, spor, edebiyat ve siyaset dünyasında birçok ismin katıldığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cem Adrian'ın "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" adlı türküyü seslendirdiği gecede İsmail Küçükkaya ve Seda Selek sundu.

TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Dayanışmaya katkı koymak isteyenler 444 40 35 numaralı telefondan yayına bağlanmak isterken Başkan Soyer, "Dakikada 11 bin 537 arama yapıldığı için telefonlar kilitlendi" dedi.

KILIÇDAROĞLU BİR MAAŞINI BAĞIŞLADI

Telefonla bağlanan CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu, "Bugün 3'üncü kez deprem bölgesine gittim. İnsan oraya gittiği zaman, o acılara tanık olduğu zaman, milletimizin taleplerini, acılarını dinlediği zaman bu tip kampanyaların önemi daha çok anlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemize Bir Kira Bir Yuva kampanyası için, Halk TV'ye de ekranlarını bu kampanyaya açtığı için yürekten teşekkür ediyorum. Binalar yıkıldı, yıkılmayan evlere de endişe nedeniyle girilmiyor. Doğrusu da girilmemesidir. Denetimler tamamlanıncaya kadar riskli yapılara girilmemesi gerekiyor. Durum böyle olunca bölgede çadır, konteyner ihtiyacı var, geçici olarak illerden ayrılan vatandaşlarımız için maddi destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin bu anlamlı kampanyasını desteklemek için bir maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum" dedi.

METİN AKPINAR'DAN 500 BİN TL BAĞIŞ

Hatay bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşiyle birlikte iki ailenin bir yıllık kirasını karşılayacaklarını duyurdu. Sanatçı Metin Akpınar da 500 bin TL bağış yaptı. Usta sanatçı yaptığı bağışla sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i adı altında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı.