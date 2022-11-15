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  • İsrail İstiklal'deki canlı yayında birbirini öpen bu iki kişiyi konuşuyor. Her şey İsrailli muhabir canlı yayına bağlanı

İsrail İstiklal'deki canlı yayında birbirini öpen bu iki kişiyi konuşuyor. Her şey İsrailli muhabir canlı yayına bağlanınca oldu

İstanbul'da meydana gelen patlamanın olduğu yerden yayın yapan İsrail televizyonundaki iki kişi İsrail'in gündemine oturdu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:09
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Her şey İsrailli muhabir canlı yayına bağlanınca oldu. İsrail İstiklal'deki canlı yayında birbirini öpen bu iki kişiyi konuşuyor.

İsrail İstiklal'deki canlı yayında birbirini öpen bu iki kişiyi konuşuyor. Her şey İsrailli muhabir canlı yayına bağlanınca oldu
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde halk düşmanı teröristlerin saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaş da yaralandı.

Saldırının ardından, tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrilirken, bir İsrail kanalı da patlamanın olduğu yerden yayın yaptı.

İsrailli muhabirin canlı yayında kanala patlamayla ilgili bilgi geçtiği sırada, muhabirin arkasında zafer işareti yapan iki kişi dikkat çekti.

Oldukça neşeli olduğu görülen kişilerin zafer işareti yaparak birbirlerini öpmesi kamuoyundan büyük tepki çekti.

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eylemi gerçekleştiren teröristin yakalandığını belirterek "Eylemin talimatının Kobani'den geldiğini noktasında değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği noktasında bir değerlendirmemiz var. Bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınır ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde binlerce kahramanımız terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. 

Ondan önce yaklaşık 21 kişi gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekler konusunda beyanlar verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı en açık şekilde ifade etmektedir. 

Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz. Özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan ya da işgal ettiği alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara para gönderen sözde müttefiklerimizin samimiyetsizlikleri ortadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK PYD terör örgütü... Bize bu acıyı yaşatanlara daha misli acı yaşatacağız." açıklamasını yapmıştı

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