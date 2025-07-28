“Her şey vatan için”den “Her şey BOP için”e…

Türkiye’nin gündemi, Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Açılımı”yla başlayıp “Terörsüz Türkiye” safsatasına dönüştürülen süreç… Fotoğrafa daha geniş açıdan baktığımızda bütün bunların ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirmek amacıyla atılan adımlar olduğu gün gibi ortada duruyor. “Bundan sonra ne olur?” sorusunun cevabını öğrenmek için, “Bundan önce ne oldu?” sorusunun cevabını bilmek önem kazanıyor.

İşte bu noktada Hüsnü Mahalli’nin, “BOP - Kanlı Arap Baharı’nda Son Perde” adlı yeni kitabı değerli bir kaynak eser olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi Hüsnü Mahalli, Ortadoğu konusunda başta gelen otorite isimlerden biri. Değerli analizleri ve tespitleriyle bölgeyi en iyi yansıtan bir kalem. Mahalli yeni kitabında 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan ve 471 gün süren kanlı savaşın ötesine geçerek, bölgeyi yıllardır kıskacında tutan kirli ittifakları, emperyalizmin gölgesindeki kukla iktidarları ve kalıcı hale getirilen çatışmaları gözler önüne seriyor. ABD’nin kendi açısından hayati gördüğü Büyük Ortadoğu Projesi’ni yürütürken bölgedeki işbirlikçilerini ve taşeronlarını da deşifre eden Hüsnü Mahalli, istihbarat raporları kadar net, diplomatik belgeler kadar soğukkanlı bir anlatımla, gerçeklerin üzerindeki örtülere kaldırarak hiçbir güce selam çakmadan kaleme aldığı bir yakın Ortadoğu tarihini okura sunuyor. “Suriye'den Libya'ya, Gazze'den Lübnan'a uzanan bu coğrafyada yaşananlar ne "bahar"dı ne de geçiciydi. Her biri farklı ülkelerde, aynı karanlık aklın yazdığı senaryoyla sahnelenen kanlı tiyatrolardı” diyen Hüsnü Mahalli bu çalışmasının “İsrail'in güvenliği adına şekillendirilen bir coğrafyada, susturulan liderlerin ve parçalanan halkların hikâyesi” olduğunu söylüyor.

KİTAPTA CEVABINI BULAN SORULARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

• Arap Baharı BOP'un devamı mı? • Esad'ı kim, nasıl devirdi? • NUSRA'cı teröristleri kim neden seviyor? • Trump'ın "çekici" dediği Colani kimdir? • Yeni Emeviler yeni Kerbela peşinde mi? • Herkes İsrail'e mi hizmet edecek? • Sevr'in zamanı geldi mi? • AKP yeni Ortadoğu'da neyin peşinde?

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Araştırmacı yazar Hasan Ali Polat ve Osman Akandere, “İttihatçı Bir Fedakar ve İttihatçı Bir Millî Teşkilat / Galatalı Şevket Bey ve Karakol Cemiyeti” adlı çalışmalarında yakın tarihimizin bir gizli kahramanını gündeme taşıyor. Mondros Mütarekesi’nin hemen öncesinde İttihatçılar tarafından kurulan ve millî direnişin membaı mahiyetindeki Karakol Cemiyetini’nin kapsamlı olarak ele alındığı kitapta Mütareke’yle birlikte Enver Paşa ve Talât Paşa gibi İttihatçıların yurtdışına çıkışları sonrasında geride kalan İttihatçılar içerisinde öne çıkan Karakol liderlerinden Galatalı Şevket’in hayat hikâyesi okuyucunun dikkatine sunuluyor. Karakol Cemiyetinin; kuruluşundan İstanbul’un işgaline (16 Mart 1920) kadarki süreçte memleketin istiklali uğruna giriştiği mücadeleyi, halkı bilinçlendirme çalışmalarını, istihbarat faaliyetlerini, millî direnişe silah-cephane ve sair yönlerden katkılarını, Rum ve Ermeni çetelerinin zulümlerine karşı millî muharebe çeteleri teşkilini, Özbekler Tekkesinden başlayarak Anadolu’ya gerçekleştirilen subay/münevver geçişlerini, Anadolu’daki Millî Mücadele hareketi ve Mustafa Kemal Paşa’yla ilişkilerini detaylandırıyor. Ayrıca Galatalı Şevket’in özellikle Mütareke’den sonra Karakol liderlerinden biri olarak faaliyetlerini öne çıkarıyor; çünkü işgal altındaki İstanbul ile Anadolu’daki Millî Mücadele hareketi arasındaki iletişim Şevket Bey aracılığıyla sağlanıyor...

Anadolu’ya Özbekler Tekkesi vasıtasıyla gerçekleşen geçişlerin “Beni İsa gönderdi,” parolasıyla başladığını ve bu parolanın Şevket Bey’in müstear adı olduğunu belirten Hasan Ali Polat ve Osman Akandere, kitabın önsözünde şu bilgiyi veriyor:

“Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) sonrasında öne çıkan ve İttihatçılar tarafından teşkil olunan millî teşkilatlardan biri Karakol Cemiyeti, memleket mücadelesine atılan Karakol mensubu İttihatçı fedakârlardan birisi ise Galatalı Şevket’tir. Şevket Bey, Mütareke’nin imzalanmasından İstanbul’un işgaline (16 Mart 1920) kadarki sürece damga vuran önemli isimlerden biridir ve İhsan İdikut, millî tarihimizde çok önemli yeri olan Galatalı Şevket ve Karakol mensubu İttihatçıları meşhur İngiliz ajanı Lawrence’e benzetir. Karakol Cemiyeti ise millî direnişin neşet etmesi ve mücadelenin sürekliliğinin sağlanması adına Mütareke ortamında İttihatçılar tarafından teşkil edilen ve her türlü zorluğa göğüs geren ilk millî teşkilattır. Nitekim Hasene Ilgaz’ın Galatalı Şevket’le yaptığı mülakata dayanarak verdiği bilgide “Çünkü Erzurum Kongresi’nden evvel hatta İzmir ve havalisinde Redd-i İlhak ve Edirne civarında Trakya Cemiyetleri ve İstanbul’daki millî diğer teşekküller meydanda yok iken Karakol Cemiyeti her yere kol/kök budak salmıştı,” denilir. Halide Edip de Karakol Cemiyetinin bir gizli birlik oldu ğunu vurgular ve gizli birlikler içerisinde en önemlisi ve en iyi sonuç vereni olarak Karakolu öne çıkarır. İşte bu sebepledir ki çalışmamız Karakol Cemiyetinin önemli simalarından Galatalı Şevket’in biyografisi ve mensubu bulunduğu Karakol Cemiyetine odaklanmaktadır.”

Ötüken Neşriyat

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