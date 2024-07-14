Her şeyi bilen adam Meriç Köyatası Trump suikastını 16 gün önce bildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Her şeyi bilen adam Meriç Köyatası Trump suikastını 16 gün önce bildi

Meriç Köyatası’nın ABD Başkan adaylarından Donald Trump’a suikast girişimini 16 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahmin ettiği ortaya çıktı.

ABD eski başkanı ve başkan adaylarından Donald Trump, gerçekleştirdiği bir mitingde silahlı suikast girişimine uğradı.

Pensilvanya'daki mitingde kürsüdeki Trump’ı hedef alan suikastçı görevliler tarafından öldürülürken Trump ise kulağına gelen kurşun nedeniyle kanlar içinde kaldı.

MERİÇ KÖYATASI 16 GÜN ÖNCE BİLDİ

Öte yandan Meriç Köyatası, 16 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “TV’de Biden-Trump tartışması üzerine… Trump seçilecek gibi. Lakin… FED 2 Amerikan başkanına suikast yapmıştı. Bu kez seçilmeden önce deneyebilir.” diyerek suikast girişimine işaret etmişti.

Son yaptığı paylaşımında suikast tahminin hatırlatan Meriç Köyatası şu ifadeleri kullandı:

“Bu tweeti 28 Haziran tarihinde paylaşmıştım. 8’i ana unsur toplam 12 ailenin kontrolündeki FED ile uğraşmaya gelmez.”

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NE OLMUŞTU?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.

Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

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