Her şeyi bilen yandaş Cem Küçük, AKP’li bürokratları uyardı! Erdoğan’ın tasfiye stratejisini açıkladı

“Her şeyi bilen” yazar Cem Küçük, İBB operasyonuna sessiz kalan AKP’li bürokratları hedef alan bir yazı kaleme aldı. Küçük, “Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor. Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder…” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL: SİYASİ BİR OPERASYONDUR

19 Mart’ta İBB’ye yapılan yolsuzluk iddiaları kapsamında operasyonda İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması muhalefet tarafından siyasi bir operasyon olarak adlandırılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ‘siyasi bir operasyon’ demişti.

ESKİ AKP’LİLERDEN İMAMOĞLU TEPKİSİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski AKP’li vekil Bülent Arınç’tan tepki gelmişti. İmamoğlu’nun tutuklanmasına AKP’nin kendi mahallesinden gelmesi dikkat çekti. Ünlü yazar Cem Küçük ise bu tepkilere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

KÜÇÜK: ERDOĞAN SONRASI HAZIRLANAN BÜROKRATLAR TASFİYE OLUR

Küçük, AKP’nin kendi içerisinde de İmamoğlu’nun operasyonuna sessiz kalındığını söyleyerek, ‘tasfiye’ uyarısında bulundu. Küçük, “Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor. AK Parti içindeki sessizliği anlamak mümkün değil! Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor! İBB soruşturması bitiminde bakarsanız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder...” ifadelerini kullandı.