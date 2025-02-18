Her şeyi bırakıp gitmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesinin son hali gündem oldu

Karizması ve yakışıklılığıyla 90'lı yıllara damga vuran Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Tarcan'ın son hali herkesi şoke etti.

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü ismin son haline; 'çok yakışıklı', 'yılların yaradığı tek isim', 'hâlâ çok karizma' gibi yorumlar yapıldı.

TARIK TARCAN KİMDİR?

Tarık Tarcan, 14.04.1958'de Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğdu. Soy ağacı Osmanlı Kayı Boyu'na dayanan bir ailenin iki çocuğundan biri. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. Eğitim hayatı ile birlikte gelişen spor aşkı ve sporcu kimliği, onu spor akademisine yönlendirdi. Ancak okul için gittiği İstanbul'da, Vakko'nun mankeni olunca hayatının ve kariyerinin yönünü tamamen değiştirdi.

Yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce defile, yüzün üzerinde reklam filmi çevirerek ona farklı coğrafyalar, farklı iklimler ve farklı kültürlerle birlikte sinema dünyasının kapılarını da açtı. Aslında spor doktoru, fizyoterapist.

1984 yılında 'Fahriye Abla' gibi Türk sinemasında önemli yeri olan bir film ile başlayan sinema serüveni, onlarca film ve televizyon dizisi ile devam etti.

Tarık Tarcan, Show TV'de zamanında sunduğu Çarkıfelek yarışma programı ile hatırlanır. Bir dönem Star TV'de de En Büyük Yarışma, Bu Yarışma isimli yarışma programını sundu.

1991 yılında sade ve doğal yaşamayı seçip Antalya'ya Kaleiçi'ne yerleşti. Bir restoran açtı, 5 yıl işletti. Son dönemlerde yılın belli bir bölümünü doğa ve deniz tutkusunun yönlendirdiği daha sakin ve bakir bulduğu Datça Bozburun köyünde geçiriyor.

Oyunculuğuna erken yaşta veda eden sanatçı, tam bir deniz tutkunu olup kaptanlık brövesi de (ehliyeti) almıştır. Sürekli spor yapan Tarık Tarcan tenis turnuvalarına katılıyor.

Tarık Tarcan, konutun yanı sıra en karlı gayrimenkul yatırımları arasında yer alan lojistik depoları ve arsaya yatırım yapıyor. Bursa Gemlik'te zeytin depoları ve arsaları bulunuyor.

2015 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Nadide Hayat" adlı sinema filminde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sadi Celil Cengiz, Tarık Tarcan,Burak Can başroler de oynadı.

Filmlerinden bazıları :

2015 - Nadide Hayat (Sinema Filmi)

2011 - Yıllar Sonra (Murat) (TV Dizisi)

2008 - Akasya Durağı (Levent Bey)(TV Dizisi)

2003 - Gurbet kadını

2000 - Zehirli çiçek

1998 - Affet bizi hocam

1997 - Işıklar sönmesin, Sırtımdan vuruldum

1996 - Gurur

1994 - Sevginin gücü

1993 - Tatlı Betüş

1988 - Sapık Kadin, Kadının adı yok

1988 - Yaprak dökümü

1986 - Aşk hikâyemiz

1986 - Kupa kızı, Güzelim

1984 - Fahriye Abla