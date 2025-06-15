Her sınav döneminde aynı telaş! Dakikalarla yarıştılar: LGS’de polis desteği

Her yıl sınav döneminde öğrencilerin yaşadığı en büyük streslerden biri, sınav günü yaşanan aksilikler oluyor. Kimlik eksikliği, yanlış okul adresi, evrak unutma gibi durumlarla karşılaşan adaylar, dakikalarla yarışarak sınav salonlarına ulaşmaya çalışıyor. Çanakkale’de gerçekleşen son olayda olduğu gibi, birçok şehirde polis ekipleri bu mağduriyetleri önlemek için öğrencilere destek sağladı.

Çanakkale'de, LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi.

LGS’de sınav günü! Yüz binlerce öğrenci yarışacak

Polis ekipleri, adayları motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar polis ekiplerine teşekkür etti.

MEB tarafından resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı. Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, katılım zorunluluğu bulunmuyor.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.