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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

Meksikalı 21 yaşındaki Carmen ve Lupita Andrade isimli yapışık kız kardeşler YouTube’da yayınlanan “Bana Her Şeyi Sor” programında hayatlarına dair bilinmeyen yönlerinden bahsetti. Yapışık ikiz kardeşler aşk hayatlarını, cinsel deneyimlerini, hobilerini ve eğitimlerini merak edenler için büyük bir açıklıkla cevapladı.

Galeri Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:50
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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki ikiz kardeşler Carmen ve Lupita Andrade dünyaya geldiklerinde doktorlar sadece üç gün yaşayabileceklerini söylemişti.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

Aslen Meksikalı olan ikizler göğüs duvarları boyunca pelvise kadar tamamen birbirlerine bağlı. İki kolları var ancak her birinin yalnızca bir bacağı var. Bu yüzden Carmen sağı kontrol ederken, Lupita solu kullanıyor.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

2002 yılına hayata gözlerini açtıklarında ikizlerin kısa bir sürede ölmesi bekleniyordu. Doktorlar bedenlerinin birbirinden ayrılmasını ise ölümle veya yıllarca yoğun bakımla sonuçlanabileceğini söyledi. Bu yüzden birlikte kalmayı seçtiler ve yaşamaya adapte oldular.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

FEMAIL’e konuşan ikiz kardeşler özel hayatlarında birbirlerine ve partnerlerine karşı şeffaf olmayı seçtiklerini ifade etti.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

Yaklaşık 1 buçuk yıldır bir ilişkisi olduğundan söz eden Carmen, “Açıkçası tamamen şeffaf olmayı seçtim. İlk konuştuğumuzda durumumuzu anlattım ve kız kardeşime de ondan bahsettim.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

Açıkçası hangi sınırların uygun olup neyin olmadığı konusunda bir tartışma yapmamız gerekiyordu.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

1 buçuk yıldır ilişkim var, sevgilim ve kız kardeşim çok yakın arkadaşlar. Lupita aseksüel ve aromantik. Bu yüzden flörtü farklı görüyor” dedi.

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

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Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar

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