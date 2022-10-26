Cinci hocalar canlı yayınlarla paraları indiriyorlar: Her taraf bunlarla doldu, kimse bu duruma ''dur'' demeyecek mi?

Bir zamanların “Bal dudak” lakaplı sosyal medya fenomeni Mücahid Cihad Han, “cinci hoca” oldu. Gazeteci Timur Soykan’ın Twitter hesabından yaptığı bilgiselde Kaçkar TV isimli televizyon kanalda yayın yapan sözde hoca, canlı yayında kendisine cin musallat olanları, büyüleri tespit ettiğini iddia ediyor.



İSİMDEN HARF VEREREK BÜYÜ YAPANLARI "İFŞA EDİYOR!"

Soykan’ın 10 adet video paylaştığı bilgiselde söz konusu kişi, büyü yapan kişinin ismini gördüğünü iddia ediyor. İnsanlar da etraflarında büyü yaptığından şüphelendikleri insanları öğrenmek amacıyla onu arıyor. Mücahid Han, isimden harf vererek büyü yapanları, cin tespit edenleri, beddua edenleri “tespit” etmeye çalışıyor. Buna inananlar, çevrelerindeki insanları suçluyor. İşte o video:





KÜSKÜN AKRABALARI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜYOR: "CİNAYET ÇIKABİLİR!"

Soykan, “Bu dolandırıcı yüzünden cinayet işlenebilir. Korkunç!” derken bir başka videoda Mücahid Cihad Han, telefonla arayan kişiye, “Büyü yapan akraba ama kan bağı yok” diyor. Telefondaki adam ise “Kardeşimin eşi” yanıtını veriyor. Dolandırıcı onu doğruluyor. Telefondaki adam ısrarla harf istiyor. “Cinci Hoca” çok açık şekilde adamın kardeşinin eşini işaret ediyor. İşte o video:





KULAKLIKTAN BİLGİLERİ ALIYOR: "CİNLER MUSALLAT OLMUŞ"

Tezgah ise şöyle işliyor: TV'dekiler, arayan kişileri yayına bağlamadan önce konuşturuyor. Yayına bağlanınca dolandırıcı, adını, anne adını soruyor, deftere yazıp inceliyor gibi yapıyor. Bu sırada kulaklıktan bilgileri alıyor. İsimden görmüş gibi “Cinler musallat olmuş.” diyor. İşte o video:





SIKIŞINCA "SENDE CİN YOK" DİYOR

Hastanede tedavi olması gereken insanları yanlış yönlendiren “Cinci Hoca” bir başka videoda ise evde yalnız kalamayan bir kız çocuğunun rahatsızlığını “Nazar” olarak açıklıyor. Dolandırıcı Mücahid Cihad Han, TV'dekilerin önceden bilgi alamadığı kişilere ise "Sende büyü, cin yok" diyor. İşte o video:





TEKRARA DÜŞÜNCE BAKIN NE YAPIYOR

Büyü ve cin hikayeleri çok tekrara dönüştüğünde olayı çeşitlendiren Mücahid Cihad Han, Aşağıdaki videoda “beddua” yalanıyla “yolunu” buluyor. İşte o video:





İNSANLAR ÖNÜNÜ KESİP DERTLERİNİ ANLATIYORMUŞ!

Gazeteci Soykan, İstanbul’da yaşayan Mücahid Cihad Han’ın “Eyüp Sultan’da insanların önünü kesip dertlerini anlattığını ve isimlerinden cin ve büyü durumuna bakmasını istediğini” aktarıyor. “Cinci Hoca”nın özellikle kullandığı malzemelerden biri de nazar. İşte o video:





BİLGİSİZLİĞİ İLE KENDİNİ BÖYLE ELE VERİYOR

Dini konulardaki bilgisizliğiyle kendisini ele veren Mücahid Cihad Han, Kuran-ı Kerim’i çok iyi bildiğini söylemesine rağmen Kuran'da geçen ismi bilemeyince mahcup oluyor. İşte o video:





PARA TEZGAHI YAYINDAN SONRA

Soykan devamında ise şu paylaşımı yapıyor: “TV’de para almadan isimlere baktığını vurguluyor. Çünkü para tezgahı, yayından sonra işleyecek. Büyü, cin tespitlerinden sonra telefon hemen kapatılıyor. Programdan sonra arayanlar için paralı işler başlıyor. Burada arayan kişi kendisine gönderilen duayı taşıdığını anlatıyor.” İşte o video:





TV PROGRAMI DEYİP SAKIN HAFİFE ALMAYIN

“Cinci Hoca”nın TV programı sayesinde kendisine mürit topladığını aktaran gazeteci Timur Soykan, “Silahlı Mehdi’ Tuncer Çiftçi de TV programlarında hastalıkları iyileştirdiği vaadiyle bir tarikat oluşturmuştu. Ancak Mücahid Han’ın isimlere imtihanı bazen zorlu oluyor.” notuyla son bir video daha paylaşıyor. İşte o video:





TİMUR SOYKAN'IN PAYLAŞIMLARI















TEPKİ YAĞDI

Soykan'ın paylaşımları binlerce beğeni alırken kullanıcılar "Cinci Hoca"ya tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:











TEZGAHIN DEVAMI “ŞİKAYET VAR”DA

Mücahid Cihad Han ile ilgili internette açık kaynaklardan yapılan kısa bir araştırmada tezgahın çok daha vahim olduğu gözler önüne seriliyor. İnsanların şikayetlerini dile getirdiği “sikayetvar.com.tr”de söz konusu şahıs için onlarca şikayet yer alıyor.



Üzerinde büyü olduğunu ve bunu belli bir ücret karşılığında bozup büyüyü yapanın ismini de vereceklerini söyleyerek insanlara "okunmuş kargo" gönderen şebeke, kargo karşı taraf tarafından kabul edilmeyince mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Bazı şikayetler 90 bin görüntülenme sayısı alırken durumun vahameti acı bir şekilde gözler önüne seriliyor. İşte o şikayetlerden bazıları:







Instagram hesabından da benzer “dini vaatlerde” bulunan Mücahid Cihad Han, yaramaz çocukların uslanması için verdiği “formül” dikkat çekiyor. İ şte o Instagram paylaşımı:







Öte yandan Mücahid Cihad Han’ın Türkiye’nin en büyük medya grubu Demirören Medya’ya bağlı EURO D’de programlar yaptığı, bu programlardan kesitleri de Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.







"HOCAM YARADAN SORMAYACAK MI?"

Daha önce YouTube'da yayınlar yapan ve Twitter platformunda "bal dudak" labakıyla tanınan Mücahid Cihad Han, iki kadınla yaptığı röportaj ile gündem olmuştu.



